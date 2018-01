auto motor und sport – Heft 3/2018 – ab 18. Januar 2018. Themen: Bis 2020: Alle sauberen SUV im Überblick + Erster Test: Audi A8 + Dossier: So ticken junge Autofahrer heute!

Über Dinge, die uns tief berühren können

Ein Auto besteht aus 10.000 Teilen – beim einen sind’s mehr, beim anderen weniger. Und ein auto motor und sport-Heft? Ganz ehrlich: Wir wissen es nicht, und wir werden es niemals wissen. Wir haben einfach nicht die Zeit, zu zählen: alle Buchstaben, alle Zahlen, alle Grafiken, alle Fotos – und schon gar nicht die unterschiedlichen Ideen, die alle 14 Tage zu einem Heft werden, das Ihnen viel Wissen und reichlich Unterhaltung bieten soll.

So – und jetzt stecken sogar noch mehr Ideen in Ihrem Lieblingsmagazin, denn neun Projektgruppen in der Redaktion haben nach neuen Möglichkeiten gesucht, Sie noch besser zu informieren und zu unterhalten.

Was ist neu? Schon mal das Papier, auf dem wir drucken; es ist nochmals hochwertiger geworden. Damit beispielsweise die ebenfalls neue Intro-Strecke besser wirkt, mit der wir künftig ins Heft einsteigen: ein abwechslungsreicher Mix aus wichtigen und exklusiven Nachrichtenelementen, aber auch viel Entertainment für Autofans. Gleichzeitig packen wir noch mehr Informationen und Aspekte in unsere Titelgeschichten.

Wir werden unsere Einzel- und Vergleichstests – pro Jahr messen und bewerten wir rund 550 Automodelle – nicht nur opulenter inszenieren als bisher. Wir haben gleichzeitig das Testschema an neue Entwicklungen angepasst: Die Bewertung der Bedienung wird noch wichtiger; die von Sicherheitsausstattung, Verbrauch und generell von Hybrid- und reinen Elektrofahrzeugen aktualisiert. Damit Sie Ihre Kaufentscheidungen immer auf der bestmöglichen Basis treffen können.

Dem Thema „Mobilität der Zukunft“ widmen wir höchste Aufmerksamkeit und Informationsdichte. Auch unsere Bildsprache und der Layout-Stil entwickeln sich konsequent weiter: Fotografen und Grafiker werden die Faszination der Autos noch ungewöhnlicher in Szene setzen als schon bislang.

Und Dossiers zu Top-Themen, egal ob gesellschaftlicher oder technischer Natur, sollen wertvolles Hintergrundwissen vermitteln. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen!

Wie finden Sie das neue Heft?

Schreiben Sie mir: ralex@motorpresse.de

Neuheiten

Effiziente SUV: Mit einer großen Technik-Offensive werden SUV für die ab 2020 geltende Emissionsnorm fit gemacht

CES: Techniktrends von der weltgrößten Elektronikmesse

Tests & Fahrberichte

Audi A8 50 TDI Quattro: Neue Oberklasse-Limousine mit V6-Diesel und zahlreichen Innovationen im Test

BMW 530i, Mercedes E 300: Business-Limousinen mit starken Zweiliter-Turbobenzinern im Vergleichstest

Honda Civic Type R, Hyundai i30 N Performance, Seat Leon Cupra 300: Sportliche Kompaktwagen mit rund 300 PS im Vergleichstest

Opel Astra Sports Tourer, Skoda Octavia Combi, VW Golf Variant: Kompakte Kombis mit 150 PS starken Turbobenzinern im Vergleichstest

Honda NSX: Japanischer V6-Mittelmotorsportler aus den 90er-Jahren im Test von heute

Reportage

Slow Driving: Gegenentwurf zum entseelten Fahren

Porsche-Schrauber: Matthias Höing bringt luftgekühlte Boxermotoren auf bis zu 4,3 Liter Hubraum und 450 PS

Detektive: Unterwegs mit Beschattern und ihren Autos

Ein Auto für alles: Am Beispiel eines BMW 435d Gran Coupés feiern wir die Vielseitigkeit moderner Autos

Formel-1-Autos: Die schönsten Rennwagen aller Zeiten

Gebrauchtwagen

Ford Focus: Kaufberatung

Toyota Avensis: Kaufberatung

Extra: Mobilität der Zukunft

Zweiräder: Neue Verkehrswege in der Stadt

E-Roller: Jetzt kann man sie auch mieten und teilen

Lastenräder: Sechs Grundtypen für den Privatgebrauch

E-Bikes: Selbstversuch eines Pendlers in der Großstadt

Reise: Mit einem E-Bike auf Langstreckentour

Komponenten: So viel Auto steckt in einem E-Bike

Zweirad-Protagonist: Interview mit Alban Manz

Service

Testsieger zum Toptarif: So günstig gibt es derzeit zehn Vergleichstest-Gewinner von 2017

Extra: Mobilität der Zukunft

Dossier: Junge Autofahrer

Führerschein: Besonders wichtig ist er auf dem Land

Zahlen und Fakten: Rund ums Autofahren

Begleitetes Fahren: Sinnvoll oder nicht? Meinung

Autokauf: Ideale Modelle für Einsteiger

Die Autojugend: Wie tickt sie wirklich?

Rubriken

Wer fährt was? Liedermacher Stoppok

Alexander Bloch erklärt Technik: Tuning-Irrtümer

Interview: StreetScooter-Entwickler Günther Schuh

