auto motor und sport – Heft 4/2018 – ab 1. Februar 2018: Jetzt Auto kaufen: Die Top-Tipps der Redaktion + Fahrbericht: Neuer Jaguar I-Pace + BMW 5er Touring gegen Jaguar XF Sportbrake + VW Up GTI im ersten Check

Echtes Vertrauen sieht anders aus

Schon die ersten Tage im neuen Jahr zeigen, auf welchem Schlingerkurs die Autoindustrie in Richtung Zukunft fährt. Hier auf der Elektronikmesse CES die coole Präsentation durch Daimler-Entwicklungsvorstand Ola Källenius: Er zeigte das neue Mercedes-A-Klasse-Cockpit mit riesigen Display-Flächen und intelligenter Sprachsteuerung. Und wenige Tage später der martialische Auftritt von Daimler-Boss Dieter Zetsche auf der Auto Show Detroit bei der Vorstellung der G-Klasse: langer schwarzer Mantel, Cowboyhut auf dem Kopf und Arnold Schwarzenegger im Arm.

Unseren Lesern sind diese Auftritte nicht mehr ganz geheuer – unabhängig von konkreten Marken und Personen. Der Vertrauensverlust, vor allem erlitten durch die Abgasaffäre, ist immens – das zeigen unsere Image-Analysen, die im Rahmen der Best-Cars-Wahl erhoben wurden. Porsche bricht bei der Frage „Wie beurteilen Sie die Vertrauenswürdigkeit der deutschen Autohersteller?“ um 17 Prozentpunkte ein, Mercedes um 16. Erstmals haben unsere Kollegen aus der Marktforschung bei der Frage: „Welche Automarken liegen Ihrer Meinung nach im Trend?“ auch Tesla aufgenommen. Und siehe da: Trotz Querelen um die Produktion des neuen Model 3 schafft es der Elektroauto-Hersteller auf Rang vier – vor Audi, wohlgemerkt.

Das Ergebnis ist keine Überraschung. Noch in diesen Tagen hat das KBA einen weiteren Zwangsrückruf für Audi-Dieselmodelle wegen immer noch verbauter Schummelsoftware angeordnet. Und konkrete Lösungsvorschläge, wie Diesel von Euro 5 auf Euro 6 umgerüstet werden können, hat keine der betroffenen Firmen anzubieten. Klar, neue Autos zu verkaufen, ist einfacher und bringt mehr Rendite.

Wissen Sie, was mich besonders ärgert? Dass das nächste Ärgerthema bereits feststeht: die Einhaltung der für 2021 vorgegebenen CO2-Grenzwerte. „Ich kann heute nicht garantieren, dass wir das schaffen werden“, ließ Dieter Zetsche in Detroit wissen. „Aber es ist unser klares Ziel, die Vorgaben einzuhalten.“ Insider wissen: Mercedes wird es wohl nicht schaffen. Ähnlich sieht es bei BMW und Audi aus. Welche Marke dann 2021 im Trend liegt? Was meinen Sie?

Schreiben Sie mir:

bpriemer@motorpresse.de

Neuheiten

Autos kaufen – günstig wie nie: Aktuelle Bestseller um 30.000 Euro mit Rabatt – plus wichtige Neuheiten bis 2020

Tipps der Redakteure: Unsere Kaufempfehlungen, von Klein bis Groß, von Ökologisch bis Emotional

Tests & Fahrberichte

VW Up GTI: Fahrbericht des 115 PS starken Topmodells der Kleinstwagen-Baureihe

BMW 530d Touring xDrive, Jaguar XF Sportbrake 25d AWD: Vergleichstest der Oberklasse-Kombis mit Dieseltriebwerken und Allradantrieb

Renault Alaskan dCi 190 4x4: Neben Nissan Navara und Mercedes X-Klasse der Dritte im Plattform-Bunde. Test

Audi A8 50 TDI Quattro, Mercedes S 350 d 4Matic: Die neue Luxuslimousine aus Ingolstadt im Vergleichstest gegen den modellgepflegten Konkurrenten aus Stuttgart

Reportage

Eine Nacht im Motel: Wenn einem beim Herumfahren mit dem Ford Mustang V8 der Tag ausgeht

Die Zukunft in Handarbeit: Zu Besuch im Toyota-Werk Motomachi, wo der Brennstoffzellen-Pkw Mirai entsteht

Im 911 Carrera T rauf auf den Pass: Mit Porsches neuestem Elfer-Derivat unterwegs auf seinem Terrain: der Landstraße

Die Anfänge des Motorsports: Wie fühlten sich die ersten Rennfahrer? Ein Selbstversuch im Mercedes Simplex

Unsere Leser haben gewählt: Das sind die Best Cars 2018. Reportage von der Siegerehrung

Gebrauchtwagen

Hyundai i30: Kaufberatung

Smart Fortwo: Kaufberatung

Extra: Mobilität der Zukunft

Jaguar I-Pace: Erster Fahrbericht des Elektro-Crossover mit 400 PS und mehr als 500 Kilometern Reichweite

Hyundai Ioniq Hybrid, Toyota Prius: Kompakte Fließheck-Limousinen mit Hybridantrieb im Vergleichstest

Einmal elektrisch, bitte: Marktübersicht aller derzeit in Deutschland erhältlichen Elektroautos

Laden und Langeweile? Was Tesla-Fahrer eigentlich so machen, wenn ihr Auto am Supercharger hängt

Erdgas als Alternative: 10 Dinge, die Sie wissen müssen, wenn Sie sich für CNG interessieren

Sport

Formel 1: Programmhefte der Rennen im Wandel der Jahrzehnte – von der Zeichnung bis zur Computergrafik

Rallye Dakar: Ergebnisse und Erlebnisse vom Motorsport­-Spektakel in der Wüste

Rubriken

Essay: Sebastian Renz über Autos, die man zu spät vermisst

Alexander Bloch erklärt Technik: Parkhaus-Regeln

Interview: Polestar-Chef Thomas Ingenlath

Alle Autos im neuen Heft von auto motor und sport 4/2018

Audi A8 50 TDI Quattro

Audi A3 Cabrio

BMW 530d Touring xDrive

BMW 318i

Fiat 124 Spider

Ford Mustang V8

Ford S-Max 1.5 EcoBoost

Hyundai Ioniq Hybrid

Hyundai Ioniq Plug-in-Hybrid

Jaguar I-Pace

Jaguar XF Sportbr. 25d AWD

Kia Sportage 2.0 CRDi 4WD

Mazda 6 2.0

Mercedes GLA 180

Mercedes Simplex

Mercedes S 350 d 4Matic

Mercedes G 500 V8

Mini Countryman Cooper

Opel Insignia Sports Tour. 1.5

Porsche 911 Carrera T

Renault Alaskan dCi 190 4x4

Seat Leon 1.4 TSI

Seat Alhambra 1.4 TSI

Skoda Octavia Combi

Toyota Prius

Tesla Model X P100D

VW Transp. Kombi 2.0 TDI

VW Passat Variant 1.4 TSI

VW Up GTI

