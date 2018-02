auto motor und sport – Heft 5/2018 – ab 15. Februar 2018: Mercedes: Die Nummer 1 greift weiter an! + Audi A7: Erste Fahrt + Großer Vergleichstest: BMW M2 vs. Audi TT RS vs. Porsche 718 GTS + Reportage: Im Wrangler durchs Death Valley

Das Manifest der deutschen Autofahrer

Affenversuche, Diesel-Skandal, Kartellvorwürfe, Fahrverbote, verprellte Kunden und enttäuschte Mitarbeiter. Im Namen der Autofahrer: Schluss damit, Neuanfang! Hier unsere To-do-Liste für die Autokonzerne.

1. Weichen Sie Ihrer Verantwortung nicht mehr aus.

Vorstände sollen vorstehen, also die Verantwortung übernehmen. Wer wie bei den Abgasversuchen mit Affen und Menschen so tut, als habe im Vorstand niemand davon gewusst, obwohl der Auftrag von der eigenen Firma kam, muss sich die Frage gefallen lassen: „Wie konnte das an Ihnen vorbeigehen? Und was geht noch an Ihnen vorbei?“

2. Lösen Sie die Probleme Ihrer Kunden wirklich.

Beispiel VW: Viel zu spät ging VW im Diesel-Skandal auf die Nöte der geschädigten Kunden ein. Und als die Briefe an sie rausgingen, war der Ton kalt, nüchtern, bürokratisch. Das geht gar nicht. Auch jetzt sind die Signale der Autohersteller an die Kunden enttäuschend: Es gäbe zwar für viele ältere Diesel eine gute technische Lösung, aber die kostet pro Auto mindestens 1500 Euro. Das ist der Industrie zu teuer. Wo bleibt der Vorschlag, die aufwendige Nachrüstung mit SCR-Kats anzugehen – und Autobauer, Staat und Autobesitzer teilen sich die Kosten? 500 Euro für jeden wären okay. Doch die Autoindustrie schweigt oder verhöhnt ihre Kunden: Wir investieren lieber in die Zukunft als in die Vergangenheit.

3. Hören Sie endlich auf, zu beschönigen.

Der Diesel-Skandal ist ein Diesel-Skandal. Punkt. Daraus in jedem Gespräch beschönigend „die Diesel-Thematik“ zu machen, ist maximal arrogant gegenüber Kunden. Sind die Affenversuche somit „die Tier-Thematik“?

4. Normen sind Normen sind Normen.

Seit Langem sind die CO2-Grenzwerte der EU ab dem Jahr 2021 bekannt: 95 Gramm pro Kilometer. Dass sich noch heute Autokonzern-Chefs hinstellen und sagen, sie würden dieses Ziel vermutlich nicht erreichen, darf nicht wahr sein. Dann haben sie mit Plattform-Diskussionen und zu langsamem Hochfahren der E-Autos schlichtweg zu viel Zeit verloren. Jetzt drohen Strafzahlungen; die bleiben beim Autokäufer hängen.

5. Stoppen Sie übertriebene Lobby-Arbeit.

Es kommt nicht immer eine Kanzlerin Merkel des Wegs, die für 2020 geplante Grenzwerte durch Interven- tion in Brüssel auf 2021 verschiebt. Gehen Sie nicht ständig davon aus, die Politik im Notfall weichkneten zu können. Die Gerichte, die jetzt Dieselfahrverbote verhandeln, sind ohnehin nicht zu beeindrucken.

6. Bringen Sie endlich bezahlbare E-Autos.

Nicht nur solche, die ab 100 000 Euro aufwärts kosten und mit unnötigen Reichweiten protzen. Stellen Sie sich einer Diskussion auch über die Probleme der E-Mobilität, von der Batterieherstellung bis zum Strommix.

7. Zeigen Sie, dass Sie Ihren Produkten vertrauen.

Die Käufer sollen das ja auch. Zwei Jahre Garantie sind lächerlich in Zeiten, in denen andere Hersteller bis zu sieben Jahre geben. Keine Diskussion!

8. Packen Sie Sicherheits-Extras in die Serienausstattung.

Die Mindestforderung: Notbrems- und Spurhalteassistenten und den Totwinkelwarner.

9. Kommen Sie raus aus der Defensive.

Es darf ja wohl nicht wahr sein, dass Tesla oder die Deutsche Umwelthilfe die stolzeste Industrie des Landes vor sich hertreiben.

10. Machen Sie uns wieder stolz auf unsere Autos.

Klingt gefühlig, ist aber sehr ernst gemeint. Wir möchten uns nicht für die Technik unserer Autos entschuldigen oder schämen müssen. Wir wollen stolz darauf sein. So war das früher. So muss es wieder sein.

Was ist Ihre Meinung? Schreiben Sie mir: ralex@motorpresse.de

Neuheiten

Mercedes greift an: Nicht nur Absatzrekorde stehen beim Konzern im Fokus, auch die Rendite muss stimmen

Tests & Fahrberichte

Audi A7 Sportback: Zweite Generation des coupéhaften Viertürers mit 340 PS starkem V6-Benziner. Fahrbericht

Nissan Leaf: Neuauflage des erfolgreichsten Elektroautos der Welt im Fahrbericht

Renault Mégane R.S.: Sportversion des Kompaktmodells mit 280 PS und Allradlenkung. Fahrbericht

Infiniti QX50: Mittelklasse-SUV mit elektrischer Lenkung und variabler Verdichtung. Fahrbericht

Audi TT RS, BMW M2, Porsche Cayman GTS: Kompakte Sportwagen mit vier, fünf und sechs Zylindern. Vergleichstest

BMW X2: Flacher X1-Ableger im Fahrbericht

Audi A4 Avant 2.0 TFSI Quattro, Opel Insignia Sports Tourer 2.0 DI 4x4, Skoda Superb Combi 2.0 TSI 4x4:

Allrad-Kombis mit mehr als 250 PS im Vergleichstest

Allrad-Kombis mit mehr als 250 PS im Vergleichstest Audi SQ5, BMW X3 M40i, Mercedes-AMG GLC 43: Starke SUV mit Sechszylinder-Benzinern im Vergleichstest

Reportage

70 Jahre Porsche: Was man mit Modellautos und einem Smartphone so alles anstellen kann. Eine Bildergeschichte

Mallorca: Berg-und-Tal-Fahrt im VW Golf GTI über winterlich einsame Inselstraßen

Sechs Stunden von Altenmarkt: Langstreckenrennen auf Eis – so etwas gibt’s wirklich. In Österreich!

Im Tal des Todes: Abschiedstour mit dem Jeep Wrangler kurz vor dem Modellwechsel. Im Death Valley, wo sonst?

Gebrauchtwagen

Peugeot 308: Kaufberatung

Suzuki Swift: Kaufberatung

Report

Leserwahl: So schätzen Teilnehmer von Best Cars 2018 die Automarken ein – mit überraschenden Ergebnissen

Leseraktion: Die Gewinner der Snow Experience durften Seat-Modelle auf Eis und Schnee fahren

Service

Zubehör und Technik: Produkte für Autofans

Stadtverkehr: Stauvermeidung per Verkehrsdatenmessung

Rabatt-Könige: Neuwagen gibt es derzeit mit erstaunlichen Abschlägen. Ein Überblick über die besten Angebote

Sport

Formel 1: Die Königsklasse des Motorsports pokert um ihre Zukunft, nachhaltige Konzepte fehlen. Eine Analyse

Rallye-WM Der Auftakt in Monte Carlo hat neben Schnee, Eis und Nässe auch einen Seriensieger zu bieten

Rubriken

Wer fährt was? Designer Gerry McGovern

Alexander Bloch erklärt Technik: Handy am Steuer

Interview: Schaeffler-Vorstand Peter Gutzmer

Alle Autos im neuen Heft von auto motor und sport 5/2018

Audi A4 Avant 2.0 TFSI

Audi Q5

Audi A7 Sportback

Audi SQ5

Audi TT RS

BMW 3er

BMW 5er

BMW M2

BMW X2

BMW X3 M40i

Fiat 500

Ford Kuga

Infiniti QX50

Jeep Wrangler

Mercedes-AMG GLC 43

Nissan Leaf

Opel Insignia ST 2.0 DI

Peugeot 308

Porsche Cayman GTS

Renault Mégane R.S.

Skoda Fabia

Skoda Superb Combi 2.0 TSI

Suzuki Swift

VW Golf

VW Golf GTI

VW Touran

Unser neues Heft können Sie hier online bestellen.