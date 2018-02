auto motor und sport – Heft 6/2018 – ab 1. März 2018: Die besten Neuheiten für 2018 + Großer Test: die besten Sommerreifen + Exklusiv: der neue VW Touareg + Dauertest: Mercedes C 250 d im 100.000-Kilometer-Test

Es liegt so manches schwer in der Luft

Birgit Priemer über die drohenden Fahrverbote, Porsches E-Auto-Pläne und die neue auto motor und sport-Submarke MOOVE. Die Leseprobe finden Sie in diesem Heft.

Wetten, Sie erwarten an dieser Stelle einen deftigen Kommentar zur Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts in Sachen Fahrverbote? Zu Recht natürlich. Die Redaktion hatte schon viele Seiten vorbereitet, bis das Gericht eine Vertagung anordnete. Die endgültige Entscheidung haben wir aufgrund unseres Redaktionsschlusses deshalb nicht mehr ins Heft bekommen, unsere Abgasexperten Henning Busse und Dirk Gulde bemühten sich trotzdem, die wichtigsten Fragen zu beantworten.

Aber machen wir uns nichts vor – dem Diesel droht das Aus, und in diesem Sinne passt es, wenn Porsche sich nach all dem Theater um eine manipulierte Abgasnachbehandlung vom Selbstzünder verabschiedet. Wir erinnern uns: Ex-Porsche-Chef Wendelin Wiedeking war der Selbstzünder immer ein Dorn im Auge, er glaubte nicht an dieses Motorenkonzept für eine Sportwagenmarke. Damals wurde er belächelt, doch im Nachhinein bekommt seine Aussage einen anderen Zungenschlag. Der aktuelle Porsche-Chef Oliver Blume setzt dafür auf Elektromobilität: Er erwartet einen Marktanteil rein elektrischer Modelle im Programm von etwa 40 Prozent bis 2023.

Die Welt der Mobilität ändert sich und damit nicht nur die Autohersteller, sondern auch auto motor und sport. Sie wissen, dass wir uns seit Jahren intensiv mit der Mobilität der Zukunft beschäftigen. Wir machen Extras und Sonderhefte zum Thema, veranstalten Kongresse. Zum ersten Mal in unserer über 70-jährigen Geschichte gründen wir nun eine Submarke mit dem Namen MOOVE. Unter dem Stichwort „Connected Mobility“ widmen wir uns in vier Heften pro Jahr dem Wandel in der Automobilindustrie.

Wir stellen Ihnen die neuen Geschäftsmodelle vor, die es Ihnen erlauben, Autos nicht nur zu kaufen, sondern in Form einer monatlichen Flatrate zu nutzen. Wir erklären Ihnen die Rolle der Robotaxis im Alltag, zeigen die Verbindung zwischen Smart Home und dem Auto auf und erklären Ihnen auf anschauliche Art und Weise, ob das Auto durch künstliche Intelligenz künftig denken oder gar mitfühlen kann.

Die erste Leseprobe finden Sie in diesem Heft. Ab 6. März gibt es MOOVE für 5,90 Euro auch am Kiosk. Und mit der gleichnamigen Rubrik in auto motor und sport werden Sie erleben, wie sich eine Traditionsmarke mit seinem neuen Ableger selbst vernetzt.

Viel Spaß bei der Lektüre. Und klar, schreiben Sie uns – was Sie über Fahrverbote, Elektroautos und auch MOOVE denken!

Neuheiten

Genfer Autosalon: Audi A6, Volvo V60, Peugeot 508, Hyundai Santa Fe, Honda CR-V, Porsche 911 GT3 RS – die Highlights der Messe und weitere Neuheiten

Tests & Fahrberichte

VW Touareg: Dritte Generation des großen SUV mit neuer Fahrwerks- und Antriebstechnik. Fahrbericht

Ferrari Portofino: 2+2-sitziges Hardtop-Cabrio mit V8-Biturbomotor und 600 PS im Fahrbericht

Audi Q3 2.0 TFSI Quattro, BMW X1 xDrive 25i, Mercedes GLA 250 4Matic, Volvo XC40 T5 AWD: Kompakte SUV mit Turbobenzinern und Allradantrieb. Vergleichstest

BMW X2 xDrive 20d: Neues SUV-Coupé mit Dieselmotor und Allradantrieb. Test

Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo: Neues Topmodell der Baureihe mit Plug-in-Hybrid. Test

Range Rover Evoque Cabrio: Der Reiz des Außenseiters

Kia Optima Sportswagon Hybrid, VW Passat Variant GTE: Mittelklasse-Kombis mit Hybridantrieb. Vergleichstest

Mercedes C 250 d T: Wie bewährt sich die C-Klasse im Dauertest über 100 000 km? Abschlussbericht

Reportage

Porsche-Plug-in-Hybride: Mit dem Hypercar 918 Spyder und dem Panamera-Spitzenmodell auf der Rennstrecke

Südkorea: Mit dem Hyundai Ioniq durch Seoul, die quirlige Hauptstadt des Olympia-Landes

Kalifornien: Mit dem Ford F-150 Raptor zum Strand der Strände in Pismo Beach

Audi 200 Quattro Rallye: Auf den Spuren der letzten WM-Rallye, die Audi vor über 30 Jahren in Afrika gewann

Gebrauchtwagen

Nissan Qashqai: Kaufberatung

Mercedes E-Klasse: Kaufberatung

DEKRA-Report: Die Mängel-Zwerge in allen Klassen

Service

Diesel-Nachrüstung: neue Chancen für Euro-5-Autos

Elektromobilität: Booklet zum elektrischen Fahren

Zubehör und Tuning: Neues für Autofans

Veranstaltungen: attraktive Leserreisen

Sommerreifen: 11 Fabrikate der Dimension 225/45 R 17 für Kompaktwagen im Test

Sport

Formel 1: Ross Brawn über Chancen und Strategien der FIA, die Motorsport-Königsklasse wieder attraktiver zu machen

Formel 1: Die neuen Rennwagen für die Saison 2018

Rubriken

Kommentar: Dirk Gulde über den Dieselmotor, der schon vor möglichen Fahrverboten zum Tode verurteilt wurde

Alexander Bloch erklärt Technik: Das Wunschauto

