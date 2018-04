AUTOStraßenverkehr gibt es jetzt auch als digitale Ausgabe für Android. Hier finden Sie mehr Infos!

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

zwei besondere Autounfälle machten zuletzt Schlagzeilen. Zum einen das Unglück im US-Bundesstaat Arizona, bei dem ein autonom fahrendes Auto eine Fußgängerin tödlich verletzte. Zum anderen das Tübinger Urteil gegen den Fahrer eines Müllwagens, der im vergangenen Sommer mit seinem Fahrzeug eine fünfköpfige Familie ausgelöscht hatte.

Beide Vorfälle, ihre tragischen Folgen und die daraus resultierenden Konsequenzen haben auch in der Redaktion Diskussionen ausgelöst. Was ist ein angemessenes Urteil für jemanden, der unabsichtlich, aber durch eigenes Verschulden am Steuer ein oder gar mehrere Menschenleben auf dem Gewissen hat? Ein Jahr Gefängnis, zehn Jahre, lebenslang? Oder ist die Gewissenslast schon Strafe genug?

Wie geht man mit der Tatsache um, dass autonom fahrende Systeme offensichtlich nicht unfehlbar sind, es möglicherweise auch nie sein werden? Wer trägt dafür die Verantwortung? Ist es deshalb angebracht, diese Technologie von vornherein abzulehnen? Und wieso akzeptieren wir täglich Hunderte von Unfällen durch menschliches Versagen, erwarten aber von der Technik hundertprozentige Sicherheit?

Viel Vergnügen bei der Lektüre wünscht

Ihr Stefan Cerchez

Inhalt AUTOStraßenverkehr Ausgabe 09/2018

Nachrichten

AUTO aktuell: Neues rund ums Auto

Neuheiten

Titelthema: Volvo XC40 im Vergleichstest gegen Audi Q3, BMW X3 und Mercedes GLA

Am Start: Mini und Mini Cabrio mit moderater Modellpflege im Fahrbericht

Am Start: Opel Grandland X 2.0 Diesel Ultimate – mehr Leistung und Ausstattung für den Kompakt-SUV

Tests

Vergleichstest: Dacia Duster TCe 125 4x4 und Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet Allgrip

Top-Test: Hyundai Kona 1.0 T-GDI

Vergleichstest: Opel Insignia Country Tourer 2.0 DI Turbo 4x4 und VW Passat Alltrack 2.0 TSI 4Motion

Test: Hyundai i30 Fastback 1.4 T-GDI – CLA-Konkurrent von Hyundai

Test: Mercedes X 250d 4Matic – Pickup mit Stern

Test: Kia Stinger 2.0 T-GDI – feines Design und vier Zylinder

Test: VW Up GTI – zurück zu den Anfängen

Wissen Tanken

Zahlen und Fakten: Spannende Infos rund ums Auto

Autoscheinwerfer: Stand der Technik und Überblick über die Geschichte

Markenlexikon Opel

Kaufberatung

Der bessere Kauf: VW Polo 1.0 TSI oder Golf 1.0 TSI?

Kauftipps der Redaktion: 4 Modelle aus 4 Klassen, die derzeit besonders günstig zu haben sind. Plus Alternativen

Kleinstwagen: 10 Basisversionen aus dem Einsteigersegment im Preis-Leistungs-Check

Service

Motoröl: Neun Infos zum wichtigen Thema Schmierstoff

Reifendruck und Fahrsicherheit: So zuverlässig funktionieren unterschiedliche Kontrollsysteme

Extra: Pedelec als Pkw-Alternative für den Weg zur Arbeit? Ein Selbstversuch. Mit Typenübersicht und Kaufberatung

Infotainment-Check: Amundsen im Skoda Octavia

Gebrauchtwagen

Check bei Meister Wünsch: Renault Mégane Grandtour

Reise & Reportage

Fahr mal hin: Unterwegs auf der Kyffhäuser-Route

Rubriken

Ansichtssache: Elektro-Bike

Leserforum: Briefe und Anfragen

AUTO-Rätsel Gewinn: Marderabwehrsystem von Stop & Go

