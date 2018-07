AUTOStraßenverkehr gibt es jetzt auch als digitale Ausgabe für Android. Hier finden Sie mehr Infos!

ein Parkrempler ist nicht nur ärgerlich, sondern meist auch teuer. In Zeiten lackierter Stoßfänger, die häufig auch noch mit teurer Technik ge- spickt sind, gehen Reparaturkosten selbst bei Bagatellschäden schnell in die Tausende. Leider hat sich in den vergangenen Jahren erwiesen, dass selbst Parksensoren oder Kamerasysteme kein Allheilmittel gegen die ungeliebten Mini-Unfälle sind. Denn die Technik kann ihre Vorteile nur dann ausspielen, wenn sie voll einsatzfähig ist und der Fahrer sie auch bestimmungsgemäß einsetzt. Seien wir ehrlich: Egal ob zu lautes Radio, verschmutzte Linse oder deaktivierte Piepser – nicht selten liegt es auch an uns, wenn es trotz aller Fahrhilfen doch mal einen Parkkratzer gibt. Dennoch ist es spannend, zu beobachten, welche Technologien uns das Parken und die Parkplatzsuche schon heute erleichtern: von aktiven Parkassistenten über Sensoren an Straßenlaternen und in Parkhäusern, die freie Plätze an Navigationsgeräte und Leitsysteme melden, Apps und Transponder, die ticket- und bargeldloses Parken ermöglichen, bis zu Assistenzsystemen und Robotern, die uns das Parken einmal ganz abnehmen.

Inhalt AUTOStraßenverkehr 17/2018

Neuheiten

Titelthema – Der neue Audi Q3 – was kann er? Wie fühlt er sich an? Wir haben die Fakten und saßen schon drin. Plus fünf reizvolle Alternativen im Überblick

Fahrbericht

Opel Grandland X 1.5 D – mit neuem Diesel

Honda CR-V – erste Fahrt in Generation fünf

Hyundai Kona Elektro – den koreanischen Kompakt-SUV gibt es jetzt auch mit E-Motor

Kia Sportage 2.0 CRDi AWD – mit frischem Cockpit und dem ersten 48-Volt-Dieselhybrid in dieser Klasse

Mazda 6 Kombi D 184 – zweites Facelift

Test

Opel Grandland X 1.2 DI Turbo gegen VW Tiguan 1.4 TSI – so gut schlägt sich Opels Hoffnungsträger gegen den bewährten Wolfsburger

Volvo V60 D4 – ist Volvos kleiner Kombi nur schick oder auch praktisch? Wir haben dem 190 PS starken Schweden gründlich auf den Zahn gefühlt. Plus Kaufberatung

Citroën C4 Cactus PureTech 130 gegen Renault Mégane TCe 130 – zwei coole Franzosen im Duell

Audi A6 50 TDI Quattro – feiner Auftritt, starker Antritt

Suzuki Swift Sport 1.4 – quirlig und doch bezahlbar

Lada Vesta SW Cross – was taugt der russische Kombi?

Kaufberatung

Der bessere Kauf: Kia Rio oder Stonic?

Wissen tanken

Marktbericht: Pkw-Neuzulassungen im ersten Halbjahr

Sicherheitssystem S-Brake: Eine Türbremse soll Unfälle mit Radfahrern vermeiden. Wir erklären, wie’s funktioniert

Markenlexikon: Subaru

Reise

Fahr mal hin: Unterwegs auf der Sächsischen Silberstraße

Service

Handy-Halter fürs Auto: Fünf Produkte im Praxis-Check

Parkplatzsuche via App: Wir blicken hinter die Kulissen und stellen die besten Innovationen vor

Infotainment-Check: Innovision Cockpit im VW Touraeg

Gebrauchtwagen

Check bei Meister Wünsch: Hyundai ix20 (seit 2010)

Reportage

50 Jahre Hot Wheels: Rund 20.000 Modelle gibt es bereits, und es werden noch mehr – die Geschichte der erfolgreichsten Automarke der Welt

70 Jahre Citroën 2CV: Zum Geburtstag waren wir beim Enten-Classic-Day in Essen

Alle Autos im Heft