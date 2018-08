AUTOStraßenverkehr gibt es jetzt auch als digitale Ausgabe für Android. Hier finden Sie mehr Infos!

jeder Verletzte oder Tote bei einem Verkehrsunfall ist einer zu viel. Dennoch ist es bemerkenswert, dass die Zahlen der Unfallopfer und der Verkehrstoten trotz steigendem Verkehrsaufkommen immer weiter zurückgehen. Hier machen sich sowohl die gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsgurte, Airbags und Stabilitätssysteme als auch in zunehmendem Maß die darüber hinausreichenden Sicherheits- und Assistenzsysteme positiv bemerkbar. Bei einem Blick auf die entsprechenden Zahlen fällt jedoch auf, dass vor allem schwächere Verkehrsteilnehmer häufig in Unfälle mit Autos verwickelt sind, die nicht selten schwere Verletzungen oder den Tod zur Folge haben. Die steigende Zahl an Kollisionen mit Fahrrädern und Pedelecs verdeutlicht, dass das Thema Partnerschutz wieder an Bedeutung gewinnen muss. Dies gilt aber nicht nur für die lobenswerte Initiative von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer für eine flächendeckende Ausstattung von Lkw mit Abbiegeassistenten zum Schutz von Radfahrern, sondern auch für unser persönliches Verhalten im Straßenverkehr. Denn jeder Schulterblick kann helfen, einen Unfall zu vermeiden oder sogar ein Leben zu retten.

Neuheiten

Titelthema – Welche Autos Sie jetzt kaufen sollten – sauber, günstig, familienfreundlich

Fahrbericht

Audi TT – Facelift zum 20. Geburtstag der Ikone

Hyundai Tucson – mit neuen Dieselmotoren

Lexus ES – So fährt sich der Nachfolger des GS

Seat Taracco – erste Fahrt im Prototyp

Test

BMW X1 25d xDrive gegen Jaguar E-Pace D240 AWD und VW Tiguan 2.0 TDI 4Motion

Peugeot 508 PureTech 225 – Neuauflage mit coupéartigem Fließheck – Plus Kaufberatung

Honda Jazz 1.5 i VTEC gegen Opel Crossland X 1.2 DI Turbo – Plus fünf interessante Alternativen

Volvo XC40 T3 – Ist der Basisbenziner eine gute Wahl?

Alpine A110 – Gelungenes Comeback

Seat Ibiza 1.0 TGI – Erdgasantrieb lecker verpackt

Kaufberatung

Der bessere Kauf: Skoda Karoq oder Octavia Combi?

Wissen tanken

Lkw-Platooning – Mehr Sicherheit und weniger Emissionen durch digitales Verkuppeln von Lkw – AUTO ist mitgefahren

Kraftstoff selbst herstellen – Wasserstoff aus Windenergie

Markenlexikon: Suzuki

Reise

Fahr mal hin: Unterwegs auf der Mecklenburgischen Seenplatte

Service

Luftqualität im Auto-Innenraum – AUTO hat elf Fahrzeuge getestet und erstaunliche Unterschiede festgestellt

Lieferzeiten durch WLTP – Warum Kunden derzeit oft Monate auf ihr neues Auto warten müssen

Infotainment-Check: Navigation Plus im BMW X2

Gebrauchtwagen

Check bei Meister Wünsch: Mazda 2 (Typ DE, 2007 bis 2014)

Reportage

Leseraktion Tour de France – Zwei Leser waren mit Skoda und AUTO live bei der Bergetappe nach Alpe d' Huez dabei

Hüttenpalast in Berlin – Camping einmal anders – stilvoll im Oldtimer-Wohnwagen indoors übernachten

Alle Autos im Heft