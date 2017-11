Ab Freitag, 10. November 2017 ist das neue Heft von sport auto erhältlich. In dieser Ausgabe: Neuer Porsche 911 GT2 RS und seine Vorgänger + Supertest Mercedes-AMG E 63 S T-Modell + Kompaktsportwagen-Test Teil 2 + Tesla vs. Dodge + Aston Martin trifft auf McLaren.

Noch haben die wenigsten Autofahrer kapiert, was da bald auf sie zukommt: Das Automobil könnte als Datenspeicher nicht nur unseres Fahrens, sondern auch unseres Tuns und Daseins missbraucht werden. Das vollvernetzte Auto der Zukunft weiß nicht nur, wann wir wohin fahren, sondern auch wie (schnell oder defensiv), es weiß, was in unseren E-Mails steht, mit wem wir telefoniert haben und wie unser Terminplan für die nächste Woche aussieht.

Autohersteller als Spinne im Netz

Auf all diese Daten wollen die Autohersteller am liebsten vollständig zugreifen. Hier geht es um Kundenprofile und um Daten für die Vermarktung, um Fahrerprofile für die Versicherungen – und die Spinne im Netz, die alles regiert und überblickt und bei allem mitkassiert, wären dann die Autohersteller.

Das zumindest befürchten die Versicherer wie auch der deutsche TÜV: Beide Parteien lehnten jetzt das Datenspeicherkonzept der Autohersteller ab, ihre Bilanz fällt dabei eher vernichtend aus: „Beim Geschäft mit den Fahrzeugdaten müssen aus unserer Sicht drei Aspekte gewährleistet sein: die Betriebssicherheit des Fahrzeugs, die Datensicherheit und der Datenschutz beziehungsweise die Privatsphäre der Autofahrer“, so Richard Goebelt, Mitglied der Geschäftsleitung beim Verband VdTÜV.

Ein Stolperstein: Die zahlreichen mobilen elektronischen Fahrzeugsysteme sind offenbar anfällig für Hackerangriffe – kein angenehmer Gedanke, wenn man noch die mögliche Zukunft des autonomen Fahrens mitdenkt.

Porsche 911 GT2 RS (2017) Erster Fahrbericht mit 700 PS

Die Hersteller wollen alle Daten auf ihre Server herunterladen und dann weiterverarbeiten. Die Sicherheit der externen Server und den Schutz der Daten hält der TÜV hier für fragwürdig: „Wenn die Daten nur noch über Server abgerufen werden und nicht direkt über elektronische oder digitale Schnittstellen am Fahrzeug, könnten wir als TÜV beispielsweise bei der Abgasuntersuchung nicht mehr sicherstellen, dass die dort liegenden Daten wirklich neutral sind oder ob sie verändert wurden“, so Richard Goebelt.

Auch in der Versicherungsbranche wird aufgemuckt, die HUK-Coburg wie auch die Allianz-Versicherungsgruppe haben sich gegen das Datenmonopol der Hersteller ausgesprochen. Der TÜV geht jetzt mit einem eigenen Datenkonzept auf Konfrontationskurs zur Autoindustrie: Eine einheitliche, hochsichere Kommunikationsplattform soll Datenmissbrauch unterbinden, weil die Daten nur nach Zustimmung des Fahrzeugbesitzers eingesehen werden können.

Viel Spaß beim Lesen unserer neuen Ausgabe,

Ihr Marcus Schurig

Themen in sport auto 12/2017

Tests & Fahrberichte

Generationentreffen Porsche 911 GT2: Alle Modelle vom 993 bis zum 991 im großen Vergleich

im großen Vergleich Sport im SUV: Neues Topmodell BMW X3 M40i im Fahrbericht

Rekorde auf der Nordschleife AMG E 63 S schnellster Kombi

Rennkombi im Supertest: Mercedes-AMG E 63 S T-Modell mit agilem Allradantrieb

mit agilem Allradantrieb Duell der Extreme: Dodge Charger Hellcat gegen Tesla Model S P100D

Dicker Diesel: Audi SQ7 TDI mit Biturbo-Aufladung und zusätzlichem E-Lader im Einzeltest

mit Biturbo-Aufladung und zusätzlichem E-Lader Kompakte Sportwagen – Teil 2: Vier Modelle von 350 bis 400 PS und die Gesamtübersicht aller neun Mitstreiter

Vier Modelle von 350 bis 400 PS und die Gesamtübersicht aller neun Mitstreiter Was passiert im Dauertest? Stärken und Schwächen aller fünf sport auto-Dauertester im Zwischenreport

Stärken und Schwächen aller fünf sport auto-Dauertester im Zwischenreport Die Unteren der Oberen: Basismodelle Aston Martin V8 Vantage und McLaren 540C im Vergleich

Kia im Aufstieg: Erste Fahrt im Kia Stinger mit 3,3-Liter-V6-Turbo und 370 PS

Reportage & Ratgeber

sport auto AWARD: Alle Sieger der Leserwahl 2017 treffen sich zur Preisverleihung

sport auto-Perfektionstraining: Die Rennfahrschule für Anfänger und Fortgeschrittene auf der Nordschleife

Gebrauchte Sportwagen: Das Maserati Coupé im Gebrauchtwagencheck

Motorsport

ADAC GT Masters: Der neue Meister Jules Gounon im großen sport auto-Porträt

Der neue Meister Jules Gounon im großen sport auto-Porträt Formel-1-Story: Wie Lewis Hamilton seinen vierten Titel holte und warum Ferrari im Schlussspurt unterlag

und warum Ferrari im Schlussspurt unterlag Intercontinental GT Challenge : Promoter Ratel kehrte nach 20 Jahren mit der IGTC nach Laguna Seca zurück

: Promoter Ratel kehrte nach 20 Jahren mit der IGTC nach Laguna Seca zurück Blancpain-GT-Serien: Mehr Profis als Amateure – wie Promoter Ratel die Amateure schützen will

Mehr Profis als Amateure – wie Promoter Ratel die Amateure schützen will IMSA-Meisterschaft: Saisonbilanz nach dem Finallauf in Road Atlanta, wo Corvette den GTE-Titel holte

Saisonbilanz nach dem Finallauf in Road Atlanta, wo Corvette den GTE-Titel holte Langstreckenmeisterschaft: Porträt des VLN-Meisters 2017 und Titelverteidigers Michael Schrey

Kommentar Marcus Schurig über die Schnapsidee, im LMP1-Sport künftig teure F1-Motoren zu verwenden

Rallye-DM: Wie Skoda-Pilot Fabian Kreim beim Saisonfinale den Titel in der DRM holte

Wie Skoda-Pilot Fabian Kreim beim Saisonfinale den Titel in der DRM holte Rallye-WM – Saisonfinale in Wales: wie Evans gewann und Ogier mit Ford Weltmeister wurde

– Saisonfinale in Wales: wie Evans gewann und Ogier mit Ford Weltmeister wurde Sportwagen-WM: Datenanalyse zum siebten WM-Lauf in Fuji, wo Toyota einen Doppelsieg holte

Datenanalyse zum siebten WM-Lauf in Fuji, wo Toyota einen Doppelsieg holte Sportwagen-WM: Doppelschlag in Asien: die beiden WM-Läufe in Fuji und Shanghai

Alle Autos in sport auto 12/2017

Alpina D3 Biturbo Touring

Apollo Intensa Emozione

Aston Martin V8 Vantage

Aston Martin DB11 Volante

Aston Martin Vanquish S Ultimate

Audi RS 3 Sportback

Audi SQ7 TDI

BMW i8 Coupé

BMW M2 Coupé

BMW M3 CS

BMW X3 M40i

Dodge Charger Hellcat

Ferrari FXX-K Evo

Ford Focus RS

Honda Civic Type R

Kia Stinger 3.3 T-GDI V6

Lotus Elise Cup 260

Maserati Coupé

McLaren 540C

Mercedes-AMG A 45

Mercedes-AMG C 43

Mercedes-AMG E 63 S T-Modell

Porsche 718 Boxster/Cayman GTS

Porsche 911 GT2 (993 und 996)

Porsche 911 GT2 RS (997 und 991)

Porsche 911 T

Tesla Model S P100D

sport auto als digitale Ausgabe

