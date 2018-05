Ab Freitag, 11. Mai 2018, ist das neue sport auto 6/2018 im Handel. Unsere Themen: Audi R8 V10 RWS gegen Jaguar F-Type SVR und Mercedes-AMG GT S. Neuer BMW M5 im Supertest. Saugmotor-Treffen der Generationen: So fährt der neue Porsche 911 GT3 RS. Plus weitere Tests, Fahrberichte und reichlich Motorsport.

„Deinen Job möchte ich gerne haben!“ Erst letzte Woche drückte mir ein Bekannter wieder diesen Spruch rein. Er arbeitet als Journalist für eine Tageszeitung – und für ihn ist ein Monatsheft wie sport auto eine Insel der Glückseligkeit: VIER Wochen Zeit für ein ganzes Heft – paradiesische Zustände!

Kleine Vorschau zum 24h-Rennen Nürburgring 2018

In der Theorie ja, in der Praxis leider oft nein. Beispiele aus diesem Heft: Normalerweise finden unsere Leser vor dem 24h-Rennen am Nürburgring eine umfangreich und vor Details nur so strotzende Vorschau. Diesmal ist es eine Mini-Vorschau, was nichts damit zu tun hat, dass wir das Rennen nicht mehr mögen. Leider erscheint das aktuelle Heft am Freitag des Rennwochenendes – und liegt dann für vier Wochen am Kiosk. Hätten wir 13 Seiten für die Vorschau geopfert, so wären alle Thesen und Vorhersagen bereits drei Tage später durch die Geschehnisse auf der Rennstrecke schon wieder komplett überholt – also haben wir nur drei Seiten.

Das nächste Beispiel: WEC. Wegen des Feiertags Christi Himmelfahrt am 10. Mai lag unser Redaktionsschluss diesmal nicht wie sonst auf dem Montag, sondern auf dem Freitag der Vorwoche. Der erste WM-Lauf der Saison 2018 fand aber erst am Samstag statt – und war deshalb für die aktuelle Ausgabe nicht mehr zu erreichen.

Drahtseilakt Heftproduktion

Darüber können die Kollegen aus der Testabteilung nur milde lächeln. Nahezu jede Titelstory, jeder Vergleich, jeder Supertest ist ein Drahtseilakt ohne Netz und doppelten Boden. Weil der Teufel ein Eichhörnchen ist, kommen die Autos oftmals erst in der letzten Produktionswoche. Dann müssen sie gemessen werden, was an der Streckenverfügbarkeit und – besonders im Winter – am Wetter hängt. Drei Tage Regen – und jede geile Story ist mausetot. Neben den Standardmessungen benötigen wir noch Rundenzeiten – wieder hängt alles am Wetter und der Streckenverfügbarkeit.

Schließlich braucht man noch Fotos, am besten gewaltige und beeindruckende, mit Sonne und blauem Himmel – auch im November. Was so einfach klingt, ist in Wirklichkeit ein permanenter Kampf, denn natürlich wollen wir immer die beste Story mit den besten Autos und den besten Bildern haben – schließlich stehen wir ja auch in Konkurrenz zu den Wettbewerbern.

Und so hocken alle Kollegen jeden Monat viele Wochenenden im Büro, um die losen Enden mit heißer Nadel zu einem guten Ganzen zu verweben. Oder mit den Worten von Mark Twain: Gäbe es die letzte Minute nicht, so würde niemals etwas fertig.

Viel Spaß beim Lesen unserer neuen Ausgabe,

Ihr Marcus Schurig

Themen in sport auto 6/2018

Tests & Fahrberichte

Neuer Audi-Hecktriebler: Der R8 V10 RWS misst sich mit Jaguar F-Type SVR und Mercedes-AMG GT S

Der ultimative Supersportler? Erste Fahrt im McLaren Senna mit 800 PS, 800 Nm und 800 kg Abtrieb

mit 800 PS, 800 Nm und 800 kg Abtrieb BMW M5 mit Allradantrieb und 600 PS: Das Urgestein der Power-Limousinen im Supertest

Das Urgestein der Power-Limousinen im Supertest Generationentreffen: Neuer Porsche 911 GT3 RS und sein Vorgänger der Baureihe 996

und sein Vorgänger der Baureihe 996 35.000 Kilometer im Aston Martin: Dauertestbilanz des Basismodells V8 Vantage

Downsizing im Sport-Fiesta: Neuer Fiesta ST mit 200-PS-Dreizylinder im Fahrbericht

Ein echter GTI? VW Up GTI gegen Abarth 595 Pista und Opel Adam S im Vergleichstest

im Vergleichstest Mustang nachgeschärft: Erste Fahrt im neuen Ford Mustang GT mit 450 PS und Zehngangautomatik

mit 450 PS und Zehngangautomatik Nachgelegt: a-workx-Porsche Cayman GT4 mit optimiertem Fahrwerk in Hockenheim

in Hockenheim Der schnellste Kompakte: Seat mischt mit dem Leon Cupra R die Konkurrenz mächtig auf

McLaren Senna Fahrbericht Extremer als der P1

Reportage & Ratgeber

sport auto AWARD: Wählen Sie die sportlichsten Autos und gewinnen Sie einen Cadillac ATS-V (Hier geht es zum Award)

High Performance Days 2018: Vorschau auf das sport auto-Spektakel in Hockenheim

Gebrauchte Sportwagen: Mini John Cooper Works im Gebrauchtwagencheck

Motorsport

Markenvielfalt als Zuschauermagnet: Saisonauftakt des ADAC GT Masters in Oschersleben

Emil Frey Racing: Porträt eines der letzten Privatteams im GT-Sport

Rallye-WM: Ist das Citroën-Team in der Saison 2018 wieder konkurrenzfähig?

Rallycross-WM: Die Werksteams dominieren immer stärker – wo liegt die Zukunft für die Privatteams?

Formel-1-Story: Die großen Pläne von Renault in der Formel 1

Kommentar: Marcus Schurig über die Zukunftsaussichten der DTM

IMSA-Serie: Die Kräfteverhältnisse in der GTLM-Klasse – und die Favoritenlage für Le Mans

Sportwagen-WM: Einblick in die Pläne des ACO für das LMP1-Regelwerk für 2020

24h Nürburgring: Vorschau auf die 46. Auflage des Langstreckenklassikers

24h Nürburgring im AMG GT4: Das sport auto-24h-Projekt beim letzten Feintuning



Autos in sport auto 6/2018

Abarth 595 Pista

Aston Martin V8 Vantage

Audi R8 V10 RWS

a-workx-Porsche Cayman GT4

BMW M2 Competition

BMW M5

BMW M5 Competition

Ford Fiesta ST

Ford Mustang GT

Gumpert RG Nathalie

Jaguar F-Type SVR

McLaren Senna

Mercedes-AMG GT S

Mini John Cooper Works

Opel Adam S

Pogea-Ferrari 488 FPlus Corsa

Porsche 911 GT3 RS

Seat Leon Cupra R

VW Up GTI

