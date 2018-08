+++ Unser neues Heft können Sie hier online bestellen +++

Sehnen Sie sich manchmal zurück nach dem Früher? In den alten Tagen hatten die Dinge eine Gewissheit und Haltbarkeit und Eindeutigkeit. Sportwagenhersteller zum Beispiel machten das, was ihr Name sagte: Sie bauten Sportwagen. Heute sind die Sportwagenhersteller jedoch Luxusmarken, und weil Expansion und Wachstum das Credo der modernen Ökonomie ist, müssen sie neue Geschäftsfelder erschließen, um den fälligen Profit abzuliefern.

Zuerst taten sie das Naheliegende: Sie diversifizierten ihre Fahrzeugpalette, Porsche war hier der Vorreiter. Erst kam ein SUV, dann eine Limousine, dann ein zweiter SUV, bald kommt womöglich eine zweite Limousine, dann ein E-Auto, dann noch ein E-Auto. Wie man das den Hardcore-Altkunden erklärt? Ohne Limousine und SUV würde es Porsche heute überhaupt nicht mehr geben – und damit auch keinen Elfer mehr. Punkt. Ende der Diskussion. Get over it, mate!

Markenpokal mit Lamborghini Urus

Die Zuspitzung der verkehrten Welt wäre erreicht, wenn Sportwagenhersteller gar keine Sportwagen mehr herstellten, und ich habe das blöde Gefühl, dass sogar dies eine Option sein könnte. Bevor das passiert, werden wir uns an eine andere Variante der verkehrten Welt gewöhnen müssen. Da stoßen Sportwagenhersteller in völlig neue Bereiche vor und produzieren die absurdesten Dinge: Porsche-Müsli, Lamborghini-Toilettenpapier, Hüte von Corvette, McLaren-Küchen, Aston-Martin-Kinderwagen. Die Letztgenannten gibt es schon, zu erwerben im Gadget-Shop der Marke in London ... Ganz perfide wird es, wenn Sportwagenhersteller damit anfangen, ihre Nicht-Sportwagen – ich bestehe auf der Wortwahl – auf die Rennstrecke zu schicken und die Sportwagenwelt endgültig in tiefe Verzweiflung zu stürzen.

Es war nur eine Frage der Zeit, und jetzt ist das passiert: Lamborghini hat im Juli seine Pläne gecancelt, einen GTE-Rennwagen nach Le-Mans-Reglement zu bauen. Stattdessen – bitte anschnallen und festhalten – planen die Italiener nun, ab 2020 einen Markenpokal mit dem Urus-SUV zu lancieren. Was soll man da noch sagen? Vielleicht, dass sich diese Torheiten irgendwann rächen könnten? Das klingt stark nach: Ich weiß es besser, ihr werdet schon sehen, dass ihr damit auf die Schnauze fallt. Das haben wir damals beim Cayenne auch gesagt, es ist nicht eingetreten.

Noch nicht. Wenn Götter die Erde berühren, sind sie keine Götter mehr. So könnte eines Tages der Faktor des Begehrenswerten unter den 22-Zoll-Pellen eines Urus-SUV begraben werden.

Viel Spaß beim Lesen unserer neuen Ausgabe,

Ihr Marcus Schurig

Themen in sport auto 9/2018

Tests & Fahrberichte

Neuer Fahrspaßstar: In der Alpine A110 treffen 252 PS auf 1.100 Kilo. Erster Test des Retro-Franzosen

Erster Test des Retro-Franzosen Competition-Modelle von M2 und M5: So fahren die neuen Spitzensportler der beiden Baureihen

So fahren die neuen Spitzensportler der beiden Baureihen Der perfekte Elfer? Supertest des Porsche 911 GT3 RS mit 520-PS-Saugmotor

mit 520-PS-Saugmotor Fahrspaßvergleich: Mit BMW, Porsche, Lotus, Jaguar und AMG auf der Suche nach den wahren Werten

Mit BMW, Porsche, Lotus, Jaguar und AMG auf der Suche nach den wahren Werten Monster-Audi von Abt: Beim RS 6-E 1000 vereinen sich Elektromotor und V8-Motor zu 1.018 PS. Fahrbericht

Beim RS 6-E 1000 vereinen sich Elektromotor und V8-Motor zu 1.018 PS. Fahrbericht Bentley auf der Rennstrecke: Panamera-Gene sollen dem neuen Continental GT Beine machen. Test

Panamera-Gene sollen dem neuen Continental GT Beine machen. Test Aufgefrischter Audi: Zum 20. TT-Geburtstag bekam das S-Modell ein Lifting spendiert. Date auf der Isle of Man

Date auf der Isle of Man Rekordbrecher im Fahrbericht: Exklusiver Tracktest des Lamborghini Aventador SVJ in Vallelunga

in Vallelunga Offener BMW i8: Fahrbericht der 374 PS starken Roadster-Version des Hybridsportwagens

Fahrbericht der 374 PS starken Roadster-Version des Hybridsportwagens Vanquish-Nachfolger: Mehr Leistung, mehr Abtrieb und mehr Krawall. Erstes Treffen mit dem Aston Martin DBS

Modellpflege für den AMG C 63: Das 510 PS starke S-Modell mit Traktionskontrolle im Tracktest

Das 510 PS starke S-Modell mit Traktionskontrolle im Tracktest Powerplus für den AMG GT: Tuningtest der Performmaster-Lösung mit 612 PS

Technik, Reportage &Ratgeber

DriftChallenge in Hockenheim: Der große Querfahr-Wettkampf in der Rückblende

Gebrauchte Sportwagen: VW Golf IV und V R 32

Nürburgring Drift Cup: 60 Starter versammelten sich zum dritten Lauf. So ging die Sache aus

Motorsport

Formel-1-Story: Fallstudie zum Niedergang der beiden Formel-1-Schwergewichte Williams und McLaren

IndyCar-Serie: IndyCar hat seinen Fahrplan für die technische Runderneuerung der Serie abgeschlossen

Rallyesport: Die GT-Klasse für Rallyewagen ist sanft eingeschlafen. Wird sie jetzt wieder wachgeküsst?

Rallye-Weltmeisterschaft: Das WM-Titelduell zwischen Sébastien Ogier und Thierry Neuville spitzt sich zu

24h-Rennen Spa: Das bedeutendste GT3-Rennen endete mit dem Überraschungssieg des Walkenhorst-Teams

Rennanalyse 24h-Rennen Spa: Alle Renndaten zum 24h-Klassiker in Spa samt Analyse

Kommentar: Marcus Schurig über den mauen Zuspruch der Hersteller zur neuen LMP1-Klasse ab 2020

ADAC GT Masters: Hintergrund-Feature zum vierten Saisonlauf auf dem Nürburgring

IMSA-Meisterschaft: Wie reagieren die Amerikaner auf die LMP1-Pläne der Sportwagen-WM?

Autos in sport auto 9/2018

Abt-Audi RS 6-E 1000

Alpine A110

Aston Martin Cygnet V8

Aston Martin DBS Superleggera

Audi PB 18 e-tron

Audi TTS

Bentley Continental GT

BMW i8 Roadster

BMW M2 Competition

BMW M4 Competition

BMW M5 Competition

Jaguar F-Type SVR

Lamborghini Aventador SVJ

Lotus Exige Sport 410

McLaren 600LT

Mercedes-AMG C 63 S

Mercedes-AMG E 63 S

Performmaster-Mercedes-AMG GT

Porsche 911 Carrera T

Porsche 911 GT3 RS

Renault Mégane R.S. Trophy

VW Golf IV R32

VW Golf V R32

