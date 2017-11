Oops, they did it again: Schon 2016 schockte der US-Tuner Hennessey das Publikum mit der Studie Velociraptor 6x6. Nun ist das Monster – anlässlich der Tuning-Messe SEMA in Las Vegas – tatsächlich ausgebrochen, diesmal auf Basis des 2018er Ford Pickup und noch ein bisschen fieser.

So sind die Dachscheinwerfer einer LED-Bar gewichen, auch in der Stahlramme vor dem Kühler findet sich eine weitere LED-Lichtleiste. Gebieben ist es bei der Basistechnik. Hier wird der Geländeversion des Ford F-150, der Ford Raptor, als Spenderfahrzeug verwendet, der bereits über ein spezielles Offroad-Fahrwerk verfügt. Durch die Verlängerung des Rahmens und der Ladefläche wird Platz für die dritte Achse geschaffen. Beide Hinterachsen verfügen über Dieferentialsperren.

Hennessey Velociraptor mit 603 PS

Dem Motor greift Hennessey ebenfalls unter die Arme. Serienmäßige 450 PS aus dem 3,5-Liter-Twinturbo sind den Texanern zu wenig. Mit wassergekühltem Ladeluftkühler, neuer Luftansaugung, überarbeiteter Einspritzung und Einstellung der Motorsteuerung sowie einem Edelstahl-Sportauspuff entwickelt der Ford-V6 stramme 603 PS. Muss man aber nicht nehmen, das Motortuning kostet im Kit 22.500 US-Dollar.

Die 35 Zoll großen MT-Reifen sind auf 20-Zoll-Felgen montiert, das Fahrwerk im Vergleich zur Serie zusätzlich um rund acht Zentimeter höhergelegt. Neben der vorderen Stahlstoßstange wurde eine ebenfalls kräftig modifizierte Variante am Heck installiert. Beides ist auch separat erhältlich, um einen „normalen“ Raptor 4x4 zum Velociraptor zu adeln. Für den 6x6 ruft die Firma einen Basispreis von 295.000 Dollar auf, insgesamt 50 Stück davon sollen als limitierte Serie gebaut werden.