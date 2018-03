Der japanische Autobauer Honda hatte auf der Detroit Motor Show den neuen Insight als Prototyp vorgestellt. In New York steht die Serienversion der Hybrid-Kompaktlimousine, die noch 2018 kommen soll.

Honda hatte auf der Detroit Motor Show mit einem bereits sehr seriennahen Prototypen einen Ausblick auf die dritte Generation des Hybrid-Kompaktmodells Insight gegeben. Mit dem Generationswechsel ändert sich abermals die Philosophie – der neue Honda Insight, der noch 2018 als 2019er Modell kommen soll, wird zu einer kompakten Stufenhecklimousine im Stil des aktuellen Civic. Die erste Generation kam noch als futuristisch gezeichneter Dreitürer, die zweite Generation setzte auf ein fünftüriges Fließheck im Stil des Toyota Prius, die 5 Passagieren bequem Platz bieten soll. Zudem lässt sich die Rückbank geteilt umlegen und schafft so reichlich Stauraum.

An der Front wird die coupéhafte Form von LED-Scheinwerfern und einem neuen Kühlergrill in Flügelform charakterisiert. Auch am Heck setzt der Insight auf Leuchten mit LED-Technik.

Optional soll der neue Insight mit Leder, einem großen Touchscreen, volldigitalen Instrumenten sowie einer Smartphoneeinbindung und mobilem Internetzugang kommen. Zu den Assistenzsystemen zählen ein Notbremsassistent, ein Spurhaltesystem, eine Spurverlassenswarnung, eine Verkehrszeichenerkennung sowie ein adaptiver Tempomat mit Stau-Folge-Funktion und eine Rundum-Überwachung.

Hybrid-Antrieb der nächsten Generation

Beim Antrieb folgt der neue Honda Insight dem neuen Hybrid-System, das schon im US-Accord, dem Clarity Hybrid sowie dem CR-V Hybrid zum Einsatz kommt. Die Techniker haben einen 1,5-Liter-Verbrennner mit einem Elektromotor und einer Lithium-Ionen-Batterie, die unter der Rückbank sitzt, zusammengespannt. Der Verbrenner arbeitet nach dem Atkinson-Prinzip und soll die meiste Zeit als Generator für den E-Motor fungieren. Überhaupt soll sich der Insight überwiegend im E-Modus bewegen. Die Systemleistung wird mit 151 PS und 267 Nm angegeben. Zur persönlichen Abstimmung stehen die Fahrmodi Normal, Öko und Sport zur Wahl. Auch die Bremsrekuperation lässt sich in mehreren Stufen regulieren.

Gefertigt werden soll der Honda Insight im US-Werk in Greensburg/Indiana, wo auch der Civic und der CR-V für den US-Markt vom Band laufen