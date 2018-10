Hyundai rückt bei seinem Auftritt auf dem Pariser Autosalon 2018 seine Performance-Sparte in den Mittelpunkt. Neben dem i30 Fastback N zeigen die Koreaner das Showcar i30 N Option, das zeigt, wie der Kompaktsportler noch dynamischer werden soll.

Der Hyundai i30 N Option präsentiert insgesamt 25 Bauteile, die die Performance-Kompetenz des koreanischen Dynamikers noch etwas dicker unterstreichen sollen. Dabei handelt es sich einerseits um Aerodynamik-Teile: Eine modifizierte Frontschürze, ein Heckstoßfänger mit Diffusor und ein üppig dimensionierter Heckflügel an der Dachkante verpassen dem i30 N einen deutlich aggressiveren Look als beim Serienmodell. Auch die Motorhaube mit den auffälligen Luftauslässen hat die Option-Variante den Serienautos voraus. In dem Showcar rotieren zudem 20-Zoll-Felgen mit Sportbereifung; im Standard-N sind es entweder 18- oder 19-Zöller.

Innen und außen bereit für die Rennstrecke

Auch innen macht sich der i30 N Option bereit für die Rennstrecke. Auffälligstes Merkmal sind die Schalensitze mit Renngurtdurchführungen, aber Kenner werden ebenso die Karbonapplikationen und das an einigen Stellen verarbeitete Alcantara entdecken.

Unter dem Blech des Showcars ändert sich nichts. Im Bug sitzt nach wie vor ein Vierzylinder-Turbobenziner. Je nach Version leistet das Zweiliter-Aggregat 250 oder 275 PS (i30 N Performance). In beiden Fällen liegt das maximale Drehmoment bei 353 Newtonmetern, kann per Overboost allerdings kurzzeitig auf 378 Newtonmeter ansteigen. Hinzu kommen das Sportfahrwerk mit adaptiven Dämpfern, die Launch Control und viele elektronische Einstellungsmöglichkeiten.

Auch der Hyundai i30 Fastback N debütiert in Paris

Neben den i30 N Option gesellt sich auf Hyundais Paris-Messestand der i30 Fastback N, also die 11,5 Zentimeter längere, drei Zentimeter flachere und Coupé-ähnliche Variante des Kompaktsportlers. Noch in diesem Jahr haben Interessenten also die Wahl, ob sie den i30 N lieber mit nutzwertigerem Steilheck oder eleganterem Fastback wollen. Und die vom i30 N Option präsentierten Anbauteile dürften sicher auch bald erhältlich sein.