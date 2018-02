H2 Wasserstoff-Tankstelle für Brennstoffzelle

Die ersten mit Wasserstoff fahrenden Brennstoffzellen-Autos und Lastwagen sind auf dem Markt.

Doch das Fehlen eines "praxisgerechten Tankstellennetzes" gilt aber in den meisten Ländern als Nadelöhr für die Verbreitung dieser alternativen und umweltschonenden Fahrzeuge, welche ja auch zur Gruppe der 'Elektro-Fahrzeuge' zählen.



Eine Wasserstofftankstelle besteht aus drei Modulen:

- grosser Versorgungstank, in dem der Wasserstoff bei niedrigem Druck gelagert wird

- Kompressorstation

- Wasserstoff-Zapfsäule



In Dübendorf/Zürich gibt es ab Ende 2016 eine halböffentliche Wasserstofftankstelle bei der Eidgenössischen Forschungsanstalt EMPA. Teile der Tankstelle stammen vom Gashersteller Linde, welcher auch die Wasserstoff-Tankstelle in Hunzenschwil für die Lastwagen von Coop geliefert hat.

In Wien hat Linde eine Fertigung mit einer jährlichen Produktionskapazität von 110 Stück aufgebaut. Damit kann Linde den momentanen Weltbedarf abdecken.



Die Wasserstofftankstellen von Linde zeichnen sich primär durch ihren Verdichter aus, in dem der Wasserstoff über 5 Verdichtungsstufen von mindestens 5 bar auf maximal 1000 bar komprimiert wird. Um den Energieverbrauch zu senken, verwendet Linde in seinen neuesten Verdichtern "ionische Flüssigkeiten". Das sind flüssige Salze, die praktisch keinerlei Verdampfung unterliegen. Diese ionischen Flüssigkeiten ersetzen Schmieröle, welche die Funktion der Brennstoffzellen im Auto beeinträchtigen würden und daher in Wasserstofftankstellen völlig tabu sind.



Die "ionischen Flüssigkeiten" befinden sich in den Zylindern des Verdichters oberhalb der Kolben und fungieren quasi als "flüssige Verlängerung der Kolben", was für die Energie-Effizienz der Anlage sehr wichtig ist. In konventionellen Verdichtern besteht immer "ein Tot-Raum zwischen Kolben und Zylinderkopf", damit der Kolben nicht mit dem Zylinderkopf kollidiert.

Das restliche Gas in diesem Tot-Raum wird abwechselnd komprimiert und danach wieder ausgedehnt. Dadurch entsteht viel ungenützte Wärme–Energie, welche die Effizienz des Systems vermindert. Mit der ionischen Flüssigkeit wird der Tot-Raum "quasi eliminiert", und somit kann das Wasserstoff-Gas bei jedem Komprimiervorgang fast vollständig aus dem Kompressions-Zylinder ausgestossen werden. Dass dabei etwas ionische Flüssigkeit in die anschliessenden Speichertanks gelangt, ist aber kein Problem. Die ionische Flüssigkeit ist wegen ihrer höheren Dichte ziemlich einfach aus dem Gas zu extrahieren. Und sie nimmt zudem die anfallende Wärme auf, ohne dass ihre Temperatur zu stark ansteigt.



Dank der ionischen Flüssigkeit verbraucht der Verdichter 40 Prozent weniger Energie als herkömmliche Pendants. Rund tausend ionische Flüssigkeiten haben die Linde-Ingenieure über drei Jahre getestet, bis sie die richtige Substanz fanden. Die ist nun ein sehr gut gehütetes Betriebsgeheimnis.



Der Verdichter ist die teuerste Komponente der Wasserstofftankstellen von Linde. An zweiter Stelle folgen die Hochdrucktanks, in denen das Gas nach der Verdichtung zwischengelagert wird. Für die schnelle Betankung von Autos muss das Gas in diesen Tanks bei einem Druck von 900 bis 1000 bar gespeichert werden. Die Tanks bestehen aus Stahlflaschen, die in Europa und den USA aufgrund bestehender Vorschriften zusätzlich mit teuren, verstärkenden Kohlenfasermaterialien ummantelt werden.



Relativ teuer ist auch die Vorkühleinheit, die erforderlich ist, damit die Autos an der Tankstelle in 3 bis 5 Minuten vollgetankt werden können. Ohne Vorkühlung würde sich der Wasserstoff übermässig erwärmen und Komponenten des Wasserstofftanks im Fahrzeug beschädigen. Die Vorkühlung erledigt ein riesiger Aluminiumblock, der als Wärmetauscher fungiert. Die schiere Metallmasse bestimmt hier die Kosten dieser Vorkühleinheit.



Alles in allem kommt eine Wasserstofftankstelle, die pro Tag 120 Autos für je 500km Reichweite volltankt, auf einen Preis von rund 1 Million Euro (Stand 2016). Das ist etwa 2 Mal so teuer wie eine vergleichbare Schnellladestation für batteriebetriebene Elektroautos.

Die Linde-Wasserstofftankstelle ist ziemlich kompakt, was einer der Hauptvorteile dieser Linde-Tankstellen ist. Und deswegen ist die Linde-Technologie auch sehr gut bei herkömmlichen Tankstellen für Diesel und Benzin zu installieren.



Preissturz nicht absehbar

Langfristig ist der Preisunterschied gegenüber elektrischen Ladestationen aber ein Problem. In naher Zukunft sollen die Wasserstofftankstellen von Linde zwar noch kompakter, günstiger und effizienter werden. Mit der momentanen Technologie und den relativ niedrigen Stückzahlen seien drastische Kostensenkungen aber im Moment eher wenig machbar. Dies sollte sich jedoch in den nächsten 10 Jahren noch drastisch ändern.



Mit Wasserstoff betriebene Brennstoffzellen-Lastwagen sind mögliche Beschleuniger bei der Entwicklung der gesamten Wasserstoff-Technologie. Auch Firmen wie Coop, die ihre Fahrzeuge für den Warentransport an den eigenen Tankstellen versorgen, haben ein ureigenes Interesse daran, dass grössere Stückzahlen herbeigeführt und somit tiefere Preise erzielt werden.



H2-Tankstellennetz (811 Einträge Ende 2017) auf Welt-Karte:

www.H2stations.org



H2-Fahrzeuge:

www.H2mobility.org



