Bei dem Konzeptfahrzeug soll es sich um eine Limousine mit reinem Elektroantrieb handeln. Als Name wurde Venere gewählt. Vom chinesischen Start-up soll die Antriebstechnik kommen, die Italiener liefern das aufregende Design.

Lvchi hat seinen Sitz in Shanghai und beschäftigt rund 400 Mitarbeiter. Die meisten davon in der Entwicklungsabteilung. Aktuell bauen die Chinesen ein Werk in Changun, wo ab Mitte 2019 bereits 50.000 Autos jährlich gefertigt werden sollen. Bis 2023 sehen die ehrgeizigen Pläne bereits eine Fertigung von jährlich 550.000 Autos vor. Geplant sind ausschließlich Elektroautos die auf drei verschiedenen Plattformen (S, M und CC) aufbauen sollen. Das Produktportfolio soll bis 2021 acht Modelle vom Kleinwagen über Kompaktmodelle, SUV, MPV, Sportwagen und Limousinen umfassen.