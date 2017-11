Als Basis für den Umbau wählte Inden Design aus Rennerod einen Mercedes-AMG S 63 in der Langversion mit Business-Ausstattung. Der sollte vor allem breitere Räder unters Blech bekommen.

Foto: Inden Design Die extra angefertigten Leichtmetallräder machen sich formatfüllend in den Radhäusern breit.

Dazu wurden die hinteren Seitenteile mit ungeheurem Aufwand sowie mittels eines vierteiligen Umrüstsatzes – bestehend aus Schwelleraufsatz, Türaufsatz, Seitenteilaufsatz und Stoßstangenaufsatz – um 5 cm in die Breite gezogen. Die nun deutlich üppigeren Radläufe schaffen Platz für zweiteilige Felgen, die eigens für dieses Projekt in Einzelanfertigung aufgelegt wurden. Unter die vorderen Kotflügel schlupfen so 10x22 Zoll große Räder mit 265/30er Reifen. An der Hinterachse wurden gar 315/25er Reifen auf 12x22 Zoll große Felgen montiert und eingepasst.

Abgestimmt auf die breiteren Reifen kann die Karosserie über ein Zusatzmodul für die Luftfederung auf Knopfdruck deutlich abgesenkt werden. Eine Klappenauspuffanlage von Capristo mit elektronischer Steuerung sorgt für die adäquate „Kommunikation“ mit der Umgebung.

Schwarz statt Chromglanz

Abgerundet wird die neue Optik durch eine Carbon-Spoilerlippe auf dem Kofferraumdeckel sowie ein neuer Heckdiffusor mit Black Series-Auspuffendrohren. Auf schwarz setzt Inden Design auch bei den Karosserieanbauteilen. Dabei wurden alle Chromteile wie Türgriffe, Fensterleisten, die Chromleiste am Kofferraum, der Heckspoiler, der Heckdiffusor sowie die Seitenleisten an Schwellern und Frontflap, in Glanzschwarz lackiert.

Natürlich lässt man es im Hause Inden auch nicht bei der Serienleistung bewenden. Mit einem Zusatzsteuermodul für die Motorsteuerung von MKB Tuning wird der Achtzylinder-Biturbomotor auf 700 PS leistungsgesteigert.