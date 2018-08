Infiniti hat ein klares Bekenntnis abgelegt. Ab 2021 werden alle neuen Infiniti-Modelle mit einem elektrifizierten Antrieb ausgerüstet sein. Neben reinen E-Antrieben – auch mit Range Extender – sind hier auch verschiedene Hybrid-Konfigurationen denkbar. Dass solche Antriebe auch für dynamische Modelle tauglich sein können, soll die jetzt in Pebble Beach gezeigte Studie Prototype 10 zeigen.

Der vom neuen Designchef Karim Habib entwickelte Entwurf zeigt sich extrem flach geduckt. Luftschächte unter der Front sollen am Unterboden für Abtrieb sorgen, Schächte in den Flanken Kühlluft heranschaffen. Die zugepfeilte Nase ist mit extrem flachen LED-Lichtbändern bestückt. Die Räder sitzen weit in den Ecken, die Überhänge fallen entsprechend kurz aus. Des Weiteren verfügt der Prototype 10 über ein offenes Einsitzer-Cockpit mit Schalensitz, Vierpunkt-Gurt und Sportlenkrad ohne Lenksäule – Infiniti setzt auf Drive-by-Wire. Auch ein Schalthebel fehlt – obsolet bei einem E-Antrieb. Hinter dem Sportsitz mit integrierter Kopfstütze türmt sich eine dreigeteilte Finne auf. Vor dem Fahrer steckt eine Minischeibe, die den Prototype 10 zum Speedster macht. Flankierend öffnen sich im Monocoque große Kühlluftschächte, die mögliche Batteriepakete und E-Motoren kühlen sollen. Ein Verdeck ist nicht vorgesehen.

Die Studie dient dazu, eine Design-Vision für elektrisch angetriebene Sportwagen nach 2021 zu visualisieren und ein spannendes Fahrerlebnis zu transportieren.

Zweites Conceptcar von Karim Habib

Das Conceptcar entsteht in Zusammenarbeit mit den Designteams aus Japan, Großbritannien und den USA. Bereits 2017 hatte Infiniti in Pebble Beach einen Elektro-Roadster namens Prototype 9 vorgestellt. Er kam im Look der 1940er Jahre mit moderner E-Antriebstechnik daher und erinnerte an frühere Auto-Union-Rennwagen im Einbaum-Design. Als Antrieb wirkte ein 120 kW-E-Motor auf die Hinterachse, die den nur 890 kg schweren Prototype in 5,5 Sekunden auf 100 km/h beschleunigen sollte. Top-Speed lag bei 170 km/h. Auf der Detroit Auto Show 2018 gab Infiniti mit dem „Q Inspiration“ einen ersten Ausblick auf das Design der Marken-Zukunft unter der Führung von Habib.

2021 will Infiniti sein erstes reines Elektroauto insbesondere in China auf den Markt bringen, bis 2025 plant der Nissan-Ableger die Hälfte seiner Autos weltweit mit elektrifiziertem Antrieb zu verkaufen.