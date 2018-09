Jaguar und Land Rover Classic bieten ein Radio für Oldtimer an, das DAB+, Navigation und Musik-Streaming in einem 1-DIN-Schacht unterbringt. Das Gerät ist in diversen Designvarianten bei Jaguar und Land Rover erhältlich.

Jaguar und Land Rover verkaufen über ihre Händler ein Navi-Radio, das für 1.428 Euro bei Vertragshändlern erhältlich ist. Das Gerät passt in einen 1-DIN-Schacht, also einen handelsüblichen Radioschacht älterer Fahrzeuge. Der Raum reichte früher, also zu Lebzeiten eines Range Rover Classic etwa, für ein UKW-Radio inklusive Kassettenschacht.

Oldie-Radio mit DAB, Bluetooth und Navigation

Auch das neue Gerät empfängt Radio über Ultrakurzwelle (UKW), aber auch über den Digitalstandard DAB+. Über Bluetooth lädt das Oldie-Radio Musik vom MP3-Spieler, lädt Kontakte aus dem Adressbuch, speichert diese ab und ruft sie für Telefonate wieder auf. Bedient wird der farbige 3,5-Zoll-Bildschirm per Fingertipp, seitlich sind Tasten und Drehregler angebracht. Je ein externes und ein internes Mikrofon für die Freisprecheinrichtung gehört zum Lieferumfang. Die Navigation kennt die Straßen in 27 europäischen Ländern und kann Abzweige in 32 Sprachen ansagen. Mit fünf Designs passt sich das Radio an diverse Innenräume an.