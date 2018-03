Bei Jeep tritt der schärfste Indianer aller Zeiten an. Sein 710 PS starker V8 macht ihn zum stärksten SUV der Welt. Jetzt gibt es auch den Preis und den Verkaufsbeginn für Deutschland – noch vor dem Sommer geht es los.

Liebe Porsche-Kunden, liebe AMG-Fahrer, in Kürze wartet eine böse Überraschung auf euch, sie heißt „Trackcat“. Auf diesen Namen hat Jeep den stärksten Grand Cherokee aller Zeiten getauft, der seit 2017 bereits im Heimatland für temporären Atemstillstand bei den PS-Junkies sorgt. Doch nun kommt der Krawallbursche auch in die alte Welt, noch im zweiten Quartal 2018 soll er die europäische Bühne betreten. Ab dann gibt es einen neuen King im Ring.

Für diese selbstbewusste Ansage sorgt der 6,2 Liter messende Kompressor-V8, der sich bislang schon im Dodge Challenger SRT Hellcat mühte, die Achswellen zu Korkenziehern zu formen. Im Grand Cherokee Trackhawk fällt ihm das aus dem einfachen Grund schwerer, dass dieser über Allradantrieb verfügt und damit gleich vier Radiergummis bereit hält. 710 PS und 868 Newtonmeter Drehmoment lauten die Daten für das Europa-Modell. Noch zwei Kinnhaken-Werte? Bitteschön: 3,7 Sekunden und 289 km/h.

Foto: Jeep Einblick in den Trackhawk.

Jeep Grand Cherokee Trackhawk ist bis zu 290 km/h schnell

Mit dieser Urgewalt unter der Haube müssen sich künftig selbst ausgewiesene Powerbrummer wie ein GLE 63 AMG oder ein Cayenne Turbo an der Ampel hinten anstellen, um vom breitschultrigen Ami nicht verfrühstückt zu werden. Viel Arbeit ist das nicht, denn die erheblich verstärkte Torqueflite-Achtgang-Automatik kümmert sich um den optimalen Schaltzeitpunkt, eine Launch-Control um den perfekten Kick. Dabei muss der Jeep-Pilot sich auch nicht vor Kurven fürchten. Hierfür sorgt neben dem elektronisch geregelten Allradantrieb das adaptive Bilsteinfahrwerk. Schnell zum Stillstand kommt der Riese außerdem dank der bislang größten Bremsanlage, die je ein Jeep spazieren fuhr: 400 Millimeter vorne, 350 Millimeter hinten messen die Bremsscheiben, Sechskolbensättel an der Vorderachse und vier Kolben an der hinteren beißen kraftvoll zu, die Technik liefert Brembo.

Mit Gelände hat der Jeep Grand Cherokee Trackhawk naturgemäß nichts mehr am Hut, denn wie der bisherige Top-Jeep Grand Cherokee SRT hat auch er keine Offroad-Untersetzung mehr. Stattdessen wurde das Verteilergetriebe mit verstärkten Zahnrädern und einer breiteren Antriebskette aufgerüstet, die Hinterachse bekam verstärkte Antriebswellen und ein verstärktes Differential. Alles kein Leichtbau, weshalb der neue Jeep Grand Cherokee Trackhawk im fahrfertigen Zustand stolze 2.531 Kilo auf die Waage drückt. Bevor jetzt ein paar Sportwagenfahrer zu kichern beginnen: Der Grand Cherokee Trackhawk darf auch 2,95 Tonnen an die Anhängerkupplung nehmen. Beat this, Ferrari!

Jeep Grand Cherokee Trackhawk: Der Preis

Wenn der neue Jeep Grand Cherokee Trackhawk demnächst bei den deutschen Händlern steht, müssen die Besitzer deutscher Power-SUV wohl ein zweites Mal schlucken. Denn der Preis ist zwar nicht gerade gering bemessen, im Vergleich zur europäischen SUV-Oberliga aber geradezu ein Schnäppchen: ab 119.000 Euro geht es los. Wer diese Summe in ein sehr spaßiges Fahrzeug investiert, wird auch über den Verbrauch hinwegsehen, bei dem bereits der tiefstgestapelte Normwert (innerorts 25,5l, kombiniert 16,8l...) für Furore sorgt. Immerhin: der Tank ist über 90 Liter groß.