Im November wird das Modelljahr 2018 des Jeep Wrangler vorgestellt, der direkte Nachkomme des Jeep Willys und die dann vierte Wrangler-Generation seit dem Erscheinen des YJ im Jahr 1987. Die Weltpremiere wird der Jeep Wrangler 2018 auf der LA Autoshow feiern. Jetzt hat Jeep überraschend erste Bilder des neuen Modells freigegeben, die sich mit den von uns zuvor bereits veröffentlichen Renderings und Erlkönigbildern decken. Unter dem künftigen Produktcode „JL“ wird weiterhin ein kompetenter Geländegänger das Erbe des legendären Willys fortführen. Sie zeigen: Die Fans müssen sich nicht vor Verwässerung fürchten.

Jeep Wrangler 2018

Der neue Jeep Wrangler wird auch weiterhin auf einem Leiterrahmen aufbauen. Auf den drei offiziellen Bildern ist der Jeep Wrangler als Fünftürer in der Topversion „Sahara“ sowie als kurzer Dreitürer in der Geländeversion „Rubicon“ zu sehen. Die Erlkönigbilder (siehe Fotoshow) zeigen zwei verschiedene Varianten der Dreitürer-Ausführung. Die Softtop-Variante erhält ein neues, aerodynamisch günstigeres Klappverdeck mit besserem Abschluss zur Windschutzscheibe und eine Version mit elektrischer Bedienung. Generell steht die Frontscheibe stärker geneigt, auch das bringt bessere Aerodynamik und weniger Verbrauch. Dabei gibt sich die Marke große Mühe, die Silhouette des Wrangler beizubehalten. Enorme Fortschritte sind zum Thema Geräuschniveau und Federungskomfort zu erwarten.

Auffällig ist der große Endschalldämpfer direkt am Heck. Der neue Jeep Wrangler wird mit überarbeiteten Motorisierungen kommen. Gerüchte sprechen von einem bis zu 300 PS leistenden Zweiliter-Turbo-Benziner-Vierzylinder als Ergänzung zum bekannten V6-Motor, welcher erst jüngst überarbeitet wurde und dann die Basismotorisierung darstellen könnte. Außerdem will Fiat-Chrysler den Jeep künftig auch den US-Käufern – mit riesigem Abstand größter Markt für den Wrangler – mit einem Dieselmotor anbieten. Zwei Achtgang-Automatikgetriebe sind im Gespräch, die Benziner sollen das Chrysler-Getriebe 850RE erhalten, während die Diesel eine Automatik von ZF (8HP75) erhalten sollen.

Jeep Wrangler (2018) als Hybrid

Foto: jlwranglerforums.com Das Rendering eines US-Forums zeigt einen sehr realistischen Eindruck des neuen Modells.

Außerdem soll das Gewicht des Jeep Wrangler 2018 spürbar reduziert werden. Hierzu wird ein leichterer, dennoch stabilerer Leiterrahmen beitragen, aber auch der Einsatz von Aluminium für einzelne Karosserieteile. Zusätzliche Gewichtsersparnis wird der hubraumschwächere Vierzylinder-Turbo bringen. In den USA sind die neuen Modelle des Jeep Wrangler JL 2018 bereits in den Bestellsystemen der Händler aufgetaucht. Daraus lassen sich bereits viele Technik-Details erkennen, unter anderem die verschiedenen Motorisierungen. Demnach kommt der Jeep Wrangler JL wie bereits zu einem früheren Zeitpunkt vermutet mit drei verschiedenen Motorvarianten. Die Basis bildet der bekannte 3,6-Liter V6 Pentastar-Motor, der im aktuellen Jeep Wrangler 284 PS leistet. Die überarbeitete Version für den Jeep Wrangler JL wird erstmals über ein Stopp-Start-System verfügen. Ob dieser große Benziner auch nach Deutschland kommt, ist noch nicht klar. Denn aus technischer Sicht überhalb des V6 wird der neue Vierzylinder-Turbobenziner mit zwei Liter Hubraum liegen. Dieser ist in den technischen Daten als Motor mit Starter-Generator aufgelistet, was auf eine (Mild)-Hybridisierung und 48V-System hinweist.

Neuer Jeep Wrangler JL 2018 mit V6-Diesel

Foto: jlwranglerforums.com Das neue Armaturendesign des Jeep Wrangler kommt erheblich edler daher.

Der für Geländewagen in Europa nach wie vor unverzichtbare Dieselantrieb wird ebenfalls überarbeitet, und hier dürften Jeep-Fans besonders leuchtende Augen bekommen: Der bisherige 2,8-Liter Vierzylinder wird durch den 3,0-Liter-V6-Diesel aus dem Grand Cherokee (dort aktuell 250 PS) ersetzt! Auch der Multijet-Diesel wird über Stopp-Start verfügen. Neben dem Sechsgang-Schaltgetriebe werden zwei neue Automatikgetriebe mit acht Stufen für die beiden V6-Motoren angeboten. Außerdem wird es für höhere Ausstattungsvarianten zum ersten Mal einen permanenten Allradantrieb geben. Laut neuer Informationen ist das mit einer 2,72:1-Geländeuntersetzung ausgestattete Selec-Trac-Verteilergetriebe ab der Sahara-Ausstattung für die langen Viertürer verfügbar.

Jeep Wrangler JL kommt wieder als Rubicon

Foto: Jeep Auf der Moab Easter Jeep Safari zeigte die Marke Konzepte mit Design-Ausblicken zur kommenden Generation.

Es wird den Jeep Wrangler JL 2018 auch weiterhin wie bisher mit zwei Radständen und zwei oder vier Seitentüren geben. Auch die besonders geländekompetente Rubicon-Variante mit superkurzer Geländeuntersetzung und Achssperren steht weiterhin zur Auswahl. Die Dachvarianten werden erweitert. Bekannt aus dem jetzigen Modell sind die Variationen Softtop, Hardtop und das sogenannte Dual-Top, bei dem das Stoffdach bei aufgesetztem Hardtop montiert bleibt und wahlweise verwendet werden kann, sobald das feste Dach abmontiert wurde. Optional ist nun allerdings auch ein elektrisch betriebenes Verdeck verfügbar. Ein schlüsselloses Zugangs- und Startsystem wird als Aufpreisoption gelistet.

Erste Innenraumbilder des neuen Modells, die im Web aufgetaucht sind (auch dies in unserer Bildergalerie), machen Appetit auf das neue Modell. Es bleibt zwar konstruktionsbedingt beim nahezu senkrecht stehenden Armaturenbord, dieses wird aber erheblich aufgewertet. Im oberen Bereich zieht sich eine farblich abgesetzte Verblendung über die gesamte Breite, die das neue Multimediasystem (mit Apple Car Play und Android Auto) einrahmt. Die runden Lüfterdüsen werden mit Chromringen eingefasst. Wie bisher werden die Fensterheber in der Mitte des Armaturenbretts bedient (was klar macht, dass die Türen auch weiterhin entfernbar sind). Sehr viel edler als bisher kommen die Schaltergruppen mit chromumrandeten Drehregler und Chromrahmen daher.

Jeep Wrangler JL – Preis wird deutlich steigen

Der klassische Haltegriff vor dem Beifahrer ist in einer durchgängigen Linie zum Mittelteil integriert, wirkt dadurch nicht mehr so abgesetzt wie bisher. Das aktuelle Multifunktionslenkrad, wie es zum Beispiel im neuen Jeep Compass installiert ist, kommt auch in den neuen Jeep Wrangler JL. Die Lenksäule ist künftig höhen- und längsverstellbar, die Lenkung selbst wird auf eine elektrohydraulische Ansteuerung umgestellt.

Die zusätzlichen Infos speziell zu den deutlich moderneren Antriebs-, Getriebe- und Allradoptionen machen klar, dass uns ein ordentlicher Preissprung für den neuen Jeep Wrangler 2018 bevorsteht. Obwohl die US-Preise noch nicht durchgesickert sind, darf von einem 15-20prozentigen Aufschlag gegenüber den bisherigen Modellen ausgegangen werden, ein V6-Diesel im vollen Ausstattungs-Ornat wird deutlich über 50.000 Euro kosten, den Einstieg für den kurzen Wrangler Sport mit Benzinmotor erwarten wir nicht unter 40.000 Euro.

Nach der Premiere auf der LA-Autoshow Ende November wird der neue Jeep Wrangler in den USA unmittelbar in den Verkauf gehen. Die Deutschland-Premiere der Europamodelle wird im Spätsommer 2018 erwartet. 2019 folgt dann die bereits bestätigte Pickup-Variante des Jeep Wrangler, 2020 wird schließlich der Grand Wagoneer als neues Jeep-Topmodell erscheinen. Außerdem gab Jeep-Chef Mike Manley bekannt, dass auch noch ein kleineres Jeep-Modell unterhalb des Renegade angedacht sei, dessen Marktchancen gerade überprüft werden.