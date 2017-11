Mit dem Audi RS 4 B7 wagte sich Audi ins Segment der Hochdrehzahlmotoren, 420 PS leistete der V8-Sauger in Limousine, Kombi und Cabrio. Problem: Mit steigendem Alter leiden viele RS 4 an Leistungsschwäche. Wir sagen, was es beim Gebrauchtkauf zu beachten gilt.

Acht statt sechs! In der Mitte der 2000er-Jahre rüsteten die Premium-Hersteller ihre Sportlimousinen und -Coupés auf. BMW baute einen 4,0-Liter-V8 in den 3er, Mercedes setzte auf einen 6,2-Liter-Drehmomenthammer in der C-Klasse.

Foto: Audi Den Audi RS 4 der Baureihe B7 gab's noch als Cabrio, Limousine und Avant. Mittlerweile firmiert das Cabrio als RS 5, die Limousine wurde eingestellt.

Auch Audi konstruierte einen neuen Motor mit 4,2 Litern Hubraum für den A4 – natürlich mit acht Zylindern, angeordnet in V-Form, freiatmend und langhubig ausgelegt, ohne Turbo oder Kompressor, 420 PS stark. Gekoppelt an ein Sechsgang-Handschaltgetriebe. Automatik? Gab's nicht. Ein Fest für Puristen.

Wie bei Mercedes-AMG und anders als bei BMW war der RS 4 (B7) auch als Kombi erhältlich. Der Traum eines jeden praktisch veranlagten Menschen, der gerne sportlich unterwegs ist. Außerdem stand dieser RS noch als Limousine und Cabrio im Audi-Katalog. Alle nachfolgenden RS 4 gab's nur noch als Avant. Vom B7 wurden zwischen 2005 bis 2009 etwa 14.350 Fahrzeuge gebaut. Die Anzahl variiert nach Quelle plus/minus 100 Stück. Der Neupreis betrug bei Einführung etwa 71.000 Euro.

Gebrauchtwagen-Markt: Preisspanne von 25.000 bis 50.000 Euro

Mittlerweile kann man sich auch als Normalverdiener einen gebrauchten RS 4 (B7) leisten. Doch bei Gebrauchtwagen, die wenigstens achteinhalb Jahre alt sind, gibt es auch beim Audi RS 4 B7 ein paar kleinere Problemchen und ein paar größere Probleme.

Schauen wir uns zunächst die Marktlage an. Auf den einschlägigen Gebrauchtwagenportalen wie mobile.de oder hier finden sich rund 90 Exemplare mit Laufleistungen bis zu 200.000 Kilometer und mehr. Konzentrieren wir uns auf solche mit 125.000 Kilometern oder weniger bleiben nur noch 30 Audi RS 4 B7 übrig. Die Preisspanne bewegt sich zwischen 25.000 und 50.000 Euro, je nach Alter, Karosserieform (Limousine, Kombi oder Cabrio), Zustand und Laufleistung.

Es finden sich auch Exemplare mit weit mehr als 200.000 Kilometern für weniger als 20.000 Euro. Das ist jedoch auch für diesen, recht standfesten V8-Motor eine Menge. Und, wie immer gilt: Beim Händler kauft es sich teurer, aber prinzipiell sicherer – aufgrund der gesetzlichen Gewährleistung.

Audi RS 4 (B7): Starke Performance im Supertest

Im Supertest überzeugte der RS 4: „4,7 Sekunden bis 100 km/h stehen einer 1.728 Kilogramm schweren Limousine gut zu Gesicht, ebenso der Beschleunigungswert bis 200 km/h: 16,9 Sekunden.“ heißt es dort. Problem: Damals haben wir die Testfahrzeuge noch nicht auf dem Prüfstand leistungsgemessen. Im Vergleich mit einem BMW E92 M3 war der Audi RS 4 exakt 1,2 Sekunden langsamer auf 200 km/h.

Auf der Nordschleife erreichte der RS 4 eine Rundenzeit von 8:09 Minuten. „Bis auf ein leicht unruhiges Verhalten bei starken Bremsmanövern aus extrem hohem Tempo offenbart der RS4 auch im Grenzbereich der Nordschleife keine beunruhigenden Eigenarten“, schrieb unser Supertester. Anderes Bild in Hockenheim: „Spontanem und agilem Einlenken folgt unter gleichbleibender Last zunächst deutliches Untersteuern – zumindest in den langsamen Kurven.“

Die Paradedisziplin der RS 4 war jedoch das damals noch getestete Nasshandling: „Die Vorteile des Allradantriebs liegen vor allem bei niedrigen μ-Werten, also bei Nässe und unter noch rutschigeren Bedingungen, auf der Hand.“ Der RS 4 erreichte damals die absolute Bestzeit auf dem bewässerten Handlingkurs.

Direkteinspritzung führt zu Verkokungen im Motorraum

„Grundsätzlich ist der Audi RS 4 ein sehr schönes Auto mit tollem Klang“, sagt Thomas Damm, RS 4-Experte bei Damm-Fahrzeugtechnik, einem Unternehmen aus Langenselbold in Hessen, das sich speziell mit Audi-RS-Modellen beschäftigt. „Leider ist der Motor das Sorgenkind“, fügt er hinzu. Zunächst verbrauchen die Motoren gelegentlich Öl (mehr als 1 Liter / 1.000 Kilometer). Das deckt sich mit vielen Berichten aus RS 4-Foren wie etwa hier.

Und dann wäre da noch das Leistungsproblem: Schon bei Werksauslieferung habe der RS 4 nur selten die versprochenen 420 PS erreicht. „Meistens lag die Leistung bei 380 bis 400 PS“, sagt Damm. Ein anderer Mangel ist aber auch ohne Prüfstand nachweisbar: die Verkokungen an den Einlassventilen. „Dadurch kann sich die Leistung nochmals um bis zu 40 PS reduzieren“, sagt Thomas Damm. Der Grund für diese Verkokung liegt auch in der damals noch recht neuen Direkteinspritzung.

Weil das Benzin nicht mehr durch das Saugrohr fließt (Reinigungseffekt), sondern direkt in den Brennraum eingespritzt wird, bildet sich vor dem Einlassventil eine Art Kruste aus unverbranntem Sprit und Öl.

Foto: RS-Klinik.de Wie neu: Bei der mechanischen Reingung wird die Verkokung gelöst - das sieht erstens besser aus und bringt vor allem mehr Leistung und Drehmoment.

„Das führt dazu, dass die Druckdifferenz und damit die Verluste im Ansaugtrakt steigen und der Motor nicht mehr ausreichend gefüllt wird. Konsequenz: weniger Leistung und weniger Drehmoment“, schreibt die „RS-Klinik“ aus Hannover zu diesem Problem. Die Lösung: eine mechanische Reinigung des Ansaugtrakts. „Eine chemische Reinigung bringt nur etwas bei geringen Verschmutzungen“, heißt es seitens der RS-Klinik. Kosten?

„Wir verlangen für unsere Reinigung etwa 950 Euro“, sagt Thomas Damm. Diese Reinigung bringt bei vorheriger starker Verschmutzung viel von der verlorenen Leistung zurück. Bei Nachmessungen sind es im Schnitt 30 PS, die nach der Reinigung zurückkehren. Kann man das Verkoken auch verhindern? Schwierig, meint die RS-Klinik. Eventuell könnte es sinnvoll sein, auf ein dickflüssigeres Öl (z.B. 15W50) zurückzugreifen, um die Ölmenge in der Ansaugung zu reduzieren.

Wenn der Motor beim ersten Starten am Tag rasselt und klackert (zwei bis drei Sekunden), müssen die Steuerkette und die Kettenspanner getauscht werden. „Dafür muss der Motor aus dem Auto raus und das Getriebe abgekoppelt werden“. Kostenpunkt für diese Reparatur: 2.000 bis 3.000 Euro laut Damm-Fahrzeugtechnik.

Dynamic Ride Control-Fahrwerk mit undichten Stoßdämpfern

Eine weitere Schwachstelle des Audi RS 4 (B7) ist das Fahrwerk, das nach Aussage der RS-Klinik „sehr anfällig“ ist. Das gilt vor allem für die Stoßdämpfer des adaptiven Dynamic Ride Control-Fahrwerks, die im Lauf der Zeit undicht werden.

Foto: Audi Schwachstelle DRC-Fahrwerk: Mit der Zeit werden die Stoßdämpfer undicht, der Tausch ist teuer und kann nur bei Audi durchgeführt werden.

An sich nur ein kleines Problem, wäre das DRC nicht ein geschlossenes hydraulisch arbeitendes Gesamtsystem, in dem normalerweise ein Öldruck von „etwa 15 bis 16 bar“ herrscht. Ist ein Dämpfer nun undicht, verringert sich der Druck im gesamten System – die Folge: Weitere Dämpfer werden beschädigt oder verschleißen schneller.

„Der Tausch und die Befüllung eines Stoßdämpfers ist nur bei Audi selbst möglich“, erklärt Damm. Somit wird es schnell außerordentlich teuer: Ein Stoßdämpfer kostet rund 450 Euro. Der Experte empfiehlt lieber gleich den Einbau eines Komplett-Fahrwerks, etwa von KW oder Bilstein. Das sei für den Kunden sowohl preislich als auch technisch attraktiver als das betagte DRC.

Keramikbremse mit eingerissenen Bolzen

Falls das Auto mit der optionalen Keramikbremse (sehr selten!) ausgerüstet wurde, könnte es auch hier Probleme geben, die allerdings nicht auf den ersten Blick zu sehen sind. „Hier sollte man sehr aufmerksam prüfen“, so Damm. Eventuell sind die Bolzen der vorderen Bremsscheiben eingerissen – sie verbinden den Topf der Bremse mit dem Reibring.

Demzufolge sind oft auch die Scheiben miteingerissen. Ein Tausch ist teuer – und bei Audi selbst gar nicht mehr möglich, da keine Ersatzteile mehr für diese Bremsanlage produziert werden. Ersatz gibt's höchstens bei Spezialisten. Damm: „Inklusive Beläge kostet bei uns eine Bremsscheibe 2.700 Euro.“

Fazit

Die Auswahl an gebrauchten Audi RS 4 in akzeptablem Zustand auf dem Markt ist sehr gering – und sie wird auch nicht wachsen. Besonders begehrt ist der RS 4 nach wie vor als Avant, diese Modelle erzielen die höchsten Preise. Die Kombination aus dieser praktischen Karosserieform, V8-Saugmotor, traktionsstarkem Allradantrieb und Handschaltung findet man neu heutzutage kaum noch. Grund genug für Fans, sich jetzt einen RS 4 anzuschauen – im Idealfall mit gereinigtem Motor und getauschter Steuerkette.