Die neue Modellgeneration des Kia Ceed wurde 20 mm breiter und 20 mm flacher als der Vorgänger. In der Frontansicht greift das LED-Tagfahrlicht mit vier LED-Spots ein auffälliges Merkmal der Ausführungen GT und GT Line des bisherigen Modells auf. Die scharf gezeichneten geraden Linien der Seitenansicht lassen die Motorhaube besonders lang wirken. Und in der Heckansicht setzen neue LED-Rückleuchten mit Tagfahrlicht-Funktion (je nach Ausführung) einen markanten Akzent. Wie schon beim Steilheckmodell hat auch beim neuen, um 95 mm in der Länge gewachsenen Kombi Sportswagen das Ladevolumen zugelegt. Volle 600 Liter soll der Kombi in Normalkonfiguration schlucken können. 72 Liter mehr als bisher. Für leichteres Beladen wurde zudem die Laderaumkante abgesenkt, die Heckklappe öffnet auf Wunsch automatisch. Für sperrige Güter kann die Rücksitzlehne per Fernentriegelung im Verhältnis 40:20:40 umgelegt werden. Die Laderaumabdeckung sowie weitere Untensilien finden ihren Platz unter dem Laderaumboden. Serienmäßig ist auch eine dachreling an Bord. Weitere Angaben macht Kia noch nicht.

Motoren und Assistenten wie im Ceed mit Steilheck

Das Motorenprogramm für den Kia Ceed Sportswagon zeigt sich analog aufgestellt zur Steilheckversion. Bei den Benzinern ist neben dem 1,4-Liter-Saugmotor mit 100 PS und dem 1.0 T-GDI mit 120 PS jetzt ein weiterer Turbobenziner mit 1,4 Litern Hubraum und 140 PS erhältlich. Dieselfahrern bietet Kia ein neues 1,6-Liter-Triebwerk mit 280 Nm Drehmoment in zwei Leistungsvarianten mit 115 und 136 PS an. Der Motor wurde im Hinblick auf die neueste Abgasnorm Euro 6d-TEMP entwickelt und verfügt über ein SCR-Abgasnachbehandlungssystem. Standardmäßig sind alle Motorisierungen mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe ausgestattet. Der 1.4 T-GDI und der 1.6 CRDi 136 werden zudem mit einem Sieben-Stufen-Doppelkupplungsgetriebe angeboten, bei dem sich das Fahrerlebnis durch die Fahrmoduswahl „Drive Mode Select“ noch steigern lässt.

Sitzprobe im neuen Kia Ceed (2018) Das ist der neue Golf-Jäger

Der neue Ceed bietet ein breites Spektrum an Fahrerassistenzsystemen. Standard sind unter anderem Fernlichtassistent, Müdigkeitswarner, aktiver Spurhalteassistent und Notbremsassistent mit Fußgängererkennung. Zudem bewegt sich der neue Kompaktwagen bereits auf „Level 2“ des autonomen Fahrens: Sein Stauassistent (je nach Ausführung) orientiert sich an Fahrbahnmarkierungen und am vorausfahrenden Verkehr und übernimmt das Beschleunigen, Bremsen und Lenken.

Die Produktion für den Ceed Sportswagon startet im August, in den Handel kommt er dann im vierten Quartal 2018. Preise für den neuen Kombi wurden noch nicht genannt.