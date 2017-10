Es passt eigentlich perfekt, dass die Europa-Zentrale von Kia in Frankfurt steht. Warum? Ganz sicher nicht aufgrund der Architektur: Direkt neben den spitzen Wolkenkratzern und den Messehallen, die größer sind als so manches Flughafen-Terminal, sieht das Kia-Hochhaus fast ein bisschen verloren aus.

Vier Leser, vier Modelle, vier Wochen

Nein, es passt deshalb so gut, weil in diesen Messehallen bis vor wenigen Tagen noch die IAA 2017 stattfand, die Automesse, die zeigen sollte, wie wir in Zukunft unterwegs sein werden. Und das ist wohl elektrisch beziehungsweise mindestens teilelektrisch.

Foto: Roman Domes Vier Leser von auto motor und sport dürfen die Kia Electric-Modelle vier Wochen lang ausprobieren. Dritter von rechts: Alexander Lehnartz. Er fährt ab sofort Kia Niro PHEV.

Der koreanische Autohersteller Kia bietet – wie viele große Hersteller – schon einen Teil der Produktpalette mit Elektro- beziehungsweise Hybridantrieb an: den Niro als klassischen Hybrid und Plug-In-Hybrid, den Soul als vollständig elektrisches Fahrzeug und den großen Optima SW – ebenfalls als Plug-In-Hybrid. Alle natürlich mit siebenjähriger Garantie. Vier Leser von auto motor und sport dürfen diese vier Modelle nun vier Wochen lang ausgiebig testen und mit ihnen Erfahrungen sammeln und weitergeben.

Alexander Lehnartz ist ein großer Autofan, in seinem Fuhrpark steht mehr als nur ein einziges Modell. Für den Alltag nutzt der 48-jährige Familienvater einen großen SUV, den Volvo XC90. Für's Wochenende und zum Flanieren holt er sein BMW 3er Cabrio aus der Garage. Und: Ab heute kommt noch ein weiteres Fahrzeug dazu: der Kia Niro PHEV, ein Plug-In-Hybrid.

Alexander Lehnartz fährt Niro Plug-In-Hybrid

Als Plug-In-Hybrid verfügt der Kia Niro über eine größere Batterie als der Non-Plug-In-Niro. Im Gegensatz zu diesem fasst der Akku im Plug-In-Niro 24,7 Ah (HEV: 6,5 Ah). Das ermöglicht dem Plug-In-Hybrid eine rein elektrische Reichweite von bis zu 58 Kilometern. Bei der Leistungsabgabe gleichen sich die Hybrid-Modelle: Maximal 141 PS beträgt die Systemleistung, 105 PS leistet dabei der Benzinmotor, maximal 42 kW der Permanentmagnet-Synchronmotor. Der im NEFZ ermittelte Verbrauch des Kia Niro PHEV liegt bei 1,3 Litern Superbenzin auf 100 Kilometern.

Noch einen Unterschied gibt es zum klassischen Hybrid: Der Plug-In kann an eine Ladestation beziehungsweise an eine ganz normale 220-Volt-Steckdose angeschlossen werden. Bei einer Ladeleistung von 32 Ampere (nicht haushaltsübliche Ladestation) ist die Batterie in etwas mehr als zwei Stunden wieder vollgeladen, an der heimische Steckdose dauert's mindestens doppelt so lange.

Woche 1: „So wenig Sprit habe ich noch nie verbraucht!“

Wie lebt es sich in der automobilen Zukunft? Alexander Lehnartz darf das herausfinden – und zwar mit dem Kia Niro Plug-In-Hybrid. Die erste Woche beschränkt sich bei Alexander allerdings nur auf drei Tage, Auslandsfahrten sind mit dem Testobjekt leider verboten. Trotzdem: Die ersten Eindrücke überzeugen auch Volvo- und BMW-Fahrer Lehnartz. „Der Niro PHEV ist super ausgestattet und die Haptik kann sogar mit VW mithalten!“ Ein ziemlich großes Lob, denn auf dieses Thema legt VW seit Jahren großen Wert.

Foto: Alexander Lehnartz Der Niro PHEV überzeugt mit einem außerordentlich niedrigem Verbrauch - hier waren es nur 1,1 Liter auf 100 Kilometer. Sonst ca. 3 bis 4 Liter.

Seine ersten Kilometer mit dem Plug-In-Hybriden legte Alexander Lehnartz auf der Heimfahrt von Frankfurt am Main nach Lünen zurück. Erste Notiz: „Die Sitzbelüftung ist ja klasse!“ So fährt es sich gleich entspannter, egal ob Vollgas oder Stau, meint Lehnartz. Bei der Autobahnfahrt fiel ihm auch gleich das erste Manko auf: „Vollgas und Beschleunigen ist allerdings nicht so sein Ding.“ Der Motor sei brummig, der Klang angestrengt, das Doppelkupplungsgetriebe zu hektisch.

Gemäßigtes Tempo und vorausschauendes Fahren liegen dem Niro PHEV besser. Selbst wenn die Batterie leer ist, beträgt der Verbrauch nach Aussage von Alex Lehnartz nicht mehr als 4,2 Liter – das ist schon ein guter Wert! Hat die Batterie hingegen noch Power, beeindruckt natürlich der zügige elektrische Antritt und das leise Dahingleiten. Aufladen? Kein Problem. „An der Steckdose in der Garage konnte ich in vier Stunden rund 50 Kilometer elektrische Reichweite tanken“, sagt Lehnartz.

Welche Note bekommt der kleine Niro PHEV von Alex Lehnartz? „Eine 2 Plus hat er schon verdient!“

Die erste Woche Kia Niro PHEV in Zahlen

Fahrzeug: Kia Niro PHEV

Testzeitraum: 19.9. bis 26.9.

Zurückgelegte Strecke: k.A.

Durchschnittsverbrauch: ca. 3,5 Liter / 100 Kilometer

Woche 2: „Auch bei Vollgas ein niedriger Verbrauch?“

Eine ganz natürliche Angst hat Alexander Lehnartz in Woche 2 mit dem Kia Niro PHEV beschäftigt: „Kann ich den Ladestecker auch einstecken, wenn er im Regen nass geworden ist?“ Gute Frage! Und ja, klar, das geht. Die Ladebuchsen und das Kabel sind dagegen abgeschirmt – alles andere wäre ziemlich schlecht. Dafür hatte Alexander mit dem Ladestecker des Niro ein anderes Problem. „Ich musste schnell weg, und der Ladevorgang war noch nicht vollständig abgeschlossen!“ Bedeutet: Das Ladekabel konnte nicht einfach so abgezogen werden – bei einer voller Ladung entriegelt sich der Stecker selbstständig. Diesmal nicht. „Bis ich auf die Idee kam, dass der kleine Schalter zum Lösen des Steckers links unter dem Lenkrad sitzt..“, grämt sich Alexander Lehnartz. „Das war meine Schuld – dabei wollte ich die schon auf das Auto schieben, aber das kann ja gar nichts dafür.“

Foto: Alexander Lehnartz Ganz schön oldschool: Manchmal braucht der Niro PHEV dann doch mal eine Ladung Sprit - trotz seines geringen Verbrauchs.

Unter Zeitdruck muss es dann schnell gehen – nicht unbedingt die Stärke des Niro PHEV. Er kann zwar flott, aber es fühlt sich, nach Angaben Herrn Lehnartz, nicht wirklich gut an. „Die beiden Motoren und das Getriebe veranstalten da ein hektisches Miteinander – so wie bei einem Orchester, dem der Dirigent abhanden gekommen ist!“ Positiv dabei: Der Bordcomputer zeigte einen Verbrauch von nur 4,6 Liter an. Ganz schön wenig für Geschwindigkeiten jenseits der 160 km/h, findet Alex Lehnartz: „Wenn das stimmt: Respekt für diese Technologie!“

Aber ein bisschen Kritik hat er am Niro PHEV noch auszusetzen, genauer gesagt: an dessen Rückfahrkamera. „Die sollte ja nachts eigentlich besonders gut funktionieren, aber das Bild war ziemlich verrauscht und dementsprechend unscharf.“ Da ist es schon manchmal praktisch, den Weg zu kennen, den man rückwärts befahren muss – zum Beispiel die eigene Hofeinfahrt.