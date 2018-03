Der koreanische Autobauer Kia stellt sich in der Luxusklasse neu auf und bringt zur New York Auto Show den neuen K900 als Weltpremiere mit.

Der Kia K900, der auf anderen Märkten als Ouoris oder K9 angeboten wird, ist das Luxusflaggschiff der Koreaner. Für 2018 wurde der Luxusliner komplett überarbeitet. Seine Weltpremiere feiert der neue Kia K900 auf der New York Auto Show.

Jetzt gibt es die ersten beiden Teaserbilder zum K900. Die Neuauflage, die in Zusammenarbeit von Designern in Korea und Kalifornien entstanden ist, setzt auf elegante fließende Linien und geometrische Details. Akzente an der Karosserie setzen verschiedene Chromapplikationen. Weitere Infos wollen die Koreaner erst zur Messe liefern.

Gebaut wird der neue Kia K900 weiterhin ausschließlich in Korea. Auf die ausgewählten Weltmärkte kommt er dann im zweiten Quartal 2018.