Kia präsentiert auf der CES in Las Vegas einen Elektro-SUV, der die Zukunft der Mobilität und die Technologie-Strategie des Unternehmens zeigen soll.

Zu sehen gibt es quasi den kommenden neuen Kia Niro EV im Concept-Car-Trimm. Doch für die CES zeigt Kia das Conceptcar zunächst als Technologieträger. So wird es eine neue Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI) geben und ein neues „Motion-Grafic“-Beleuchtungssystem. Beides soll in den nächsten Jahren bei Kia-Modellen in Serie gehen. Etwas kryptischer umschreibt Kia seine neue Technologie „jenseits des autonomen Fahrens“. Sie kombiniert bestehende Systeme mit kommenden autonomen Antriebstechniken.

Niro EV mit 150 kW Leistung und 383 km Reichweite

Aber zurück zum Niro EV. Der wird von einem 150 kW starken Elektromotor angetrieben, der seine Energie aus einer 64 kWh großen Lithium-Polymer-Batterie bezieht. Damit sollen Reichweiten von bis zu 383 Kilometer möglich sein. Zu den auffälligen äußeren Elementen des Kompakt-SUV gehört ein interaktives Displayelement, das den traditionellen Kühlergrill ersetzt. In der Seitenansicht ist das Konzeptfahrzeug mit Crossover-Silhouette, höhergelegter Karosserie und breiten C-Säulen deutlich an das aktuelle Serienmodell angelehnt.

Im Interieur steht die neue Mensch-Maschine-Schnittstelle im Fokus. Über ein ins Lenkrad integriertes Bedienfeld lassen sich das Infotainmentsystem und die Klimaanlage durch Touch-Gesten steuern. Darüber hinaus ermöglicht die Schnittstelle, sich per Gesichts- und Spracherkennung im Fahrzeug „einzuloggen“ und so personalisierte Einstellungen abzurufen. Neu ist auch ein Zwei-Zonen-Sound-System, das den Insassen auf beiden Sitzreihen ein unterschiedliches Soundprogramm ermöglicht.

Neue interaktive Cockpits auf der CES

Als weitere Highlight stellt Kia drei interaktive Cockpits aus, die zeigen sollen, wie die neuen Systeme integriert sind und wie die Kommunikation und Interaktion zwischen Passagieren und Fahrzeug verbessert werden kann. Dazu gehören auch neue Fahrerassistenz-Features und HMI-Funktionen sowie der weltweit erste 5G-Mobilfunkstandard im Auto.