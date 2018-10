Der schwedische Sportwagenbauer Koenigsegg wird auf dem Autosalon in Genf im März 2019 den Nachfolger des Agera RS vorstellen. Der neue Supersportwagen wird auf den Namen Ragnarok hören.

Der Name Ragnarok stammt aus der nordischen Mythologie und bedeutet „Schicksal der Götter“. Um den mächtigen Namen mit Leben zu füllen, greift Koenigsegg in die Vollen. So soll es der aufgeladene Hochdrehzahl-Twinturbo-V8-Motor zusammen mit Hybridkomponenten auf satte 1.440 PS bringen.

Beim Fahrzeuggewicht streben die Schweden 1.200 Kilogramm an. Die Aerodynamik soll noch extremer ausfallen als bei den Vorgängermodellen. Dafür wird der Ragnarok seine Ahnen in Sachen Stückzahlen deutlich düpieren. Vom Agera RS wurden nur 25 Exemplare gebaut und vom Regera 80 Stück. Der Ragnarok soll auf 120 Exemplare limitiert sein.