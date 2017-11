Lamborghini hatte 2012 mit dem Urus auf der Auto China in Peking einen Ausblick auf die dritte Baureihe der Marke gegeben. Nach dem Aventador und dem Huracan wagen die Italiener also den Weg ins SUV-Segment. Jetzt gibt es den ersten Fahrbericht des Super-SUV.

Die großen Momente im Leben passieren oft schnell, fast heimlich. Erst wenn du hinterher drüber nachdenkst, merkst du es und denkst: Wow! So wie jetzt. Wir sind in einem schmucklosen Besprechungsraum im Nardo Technical Center, gegenüber sitzt Maurizio Reggiani, Entwicklungs- und Technikchef von Lamborghini, und der sagt zu den beiden anwesenden Journalisten, einem britischen Kollegen und mir, ihr werdet die ersten sein, die den Prototypen fahren dürfen und die nicht zu uns gehören.

Fahrbericht des Lamborghini Urus (2018)

Ein paar Minuten später stehen wir in der Boxengasse des Handlingtracks. Drei tarnverklebte Lamborghini Urus stehen zum Fahrbericht bereit, laufen sich V8-brabbelnd warm. Cheftestfahrer Mario Fasanetto erklärt kurz das Prozedere, wir nicken und steigen ein.

Los geht‘s, hinterherfahren, die Reifen anwärmen, den 6,2 Kilometer langen Kurs kennenlernen, hatte Mario gesagt. Da bleibt etwas Zeit, sich im Urus umzuschauen. Hexagonale Luftaustrittsöffnungen, Rundinstrumente mit Beschriftung in Lamborghini-Typo, dann in der Mitte zwei Touchscreens, die sehen etwas nach Audi A8 aus. Gar nicht an den A8 erinnert dagegen die Bedieneinheit für die Fahrsysteme eine Etage tiefer. Tamburo, italienisch für Trommel, nennen sie bei Lamborghini die Walze, in deren Mitte der Automatikwählhebel sitzt. Rechts und links davon kleinere Hebelchen, mit denen werden die Fahrprogramme sowie die Fahrwerkseinstellungen angewählt.

Foto: Tom Salt In 3,4 Sekunden auf 100 km/h beschleunigen, auf Schotter quer fahren oder exakt und feinfühlig mit Höchsttempo der Ideallinie auf der Rennstrecke folgen, der Urus kann das alles.

Zwei Drucktasten gibt es daneben noch, für die Manuell- und Parkstellung der Achtstufen-Automatik. Das steht nun auf D, der Programmwähler links auf „Strada“. Das alles, auch die italienischen Beschriftungen, so erklärt Reggiani zu Beginn der Testfahrt, sei noch nicht Serienstand. Intern würde diskutiert, ob die italienischen Schriftzüge im Serienmodell bleiben oder in internationales Englisch übersetzt werden sollen. Unbedingt italienisch lassen, befinden der Brite und ich.

Keine Zeit, darüber nachzudenken, nach der zweiten Runde im Aufwärmtempo gibt Mario Gas. Okay, Getriebe auf M, den Wählschalter von Strada auf Corsa, ab geht‘s. Und wie! Jetzt frisst der Urus die lange Gerade an der Boxenmauer entlang blitzschnell auf, am Ende des fünften Ganges geht sie in eine schnelle Links über, die sich fies nach innen dreht. Spät, spät, sehr spät flackern Marios Bremslichter auf, voll auf die Bremse. Die Kohlefaserbremsen (vorn 440, hinten 370 mm Durchmesser) greifen gnadenlos zu, das Heck wird ein wenig leicht, zuckt kurz nach außen. Einlenken, sacht aufs Gas, das hat gerade so gepasst.

V8-Turbo brüllt bei Volllast kräftig

In die folgenden engeren Kurvenkombinationen beißt sich der Prototyp förmlich rein, lenkt auf den Punkt exakt ein, wirft das allradgelenkte Heck nach. Untersteuern im Lamborghini Urus? Keine Spur. Traktion? Oh ja, jede Menge. Das Torsendifferenzial in der Mitte und das Sportdiff mit Torque Vectoring zerteilen die 850 Nm Drehmoment des Vierliter-V8 so rasend schnell auf die Räder, dass keines davon eine Chance zum Durchdrehen hat. Danach folgt die schönste Kurvenkombination aus Nardo: eine schnelle Rechts, im Vierten voll über eine Kuppe, der Lambo scheint kurz zu fliegen, für eine Sekunde siehst du den Golf von Tarent, bevor du links den nächsten Bremspunkt anvisierst. Großartig!

Das ESP bleibt am anderen Ende der langen Leine, es hält sich sehr zurück, lässt leichte Driftwinkel zu, greift ab und zu stabilisierend ein, überlässt dem Fahrer jedoch weitgehend die Kontrolle.

Hinterher fragen sie, wie es war. Schnell war es, das superexakte Einlenken, die minimalem Karosseriebewegungen, das alles fühlt sich so gar nicht nach SUV an. Die Lenkung, so befinden wir beinahe unisono, sei im Corsa-Modus vielleicht einen Hauch zu leichtgängig. Da komme bei der Endabstimmung noch etwas mehr Drehmoment drauf, sagen die Fahrwerksentwickler.

Und der Sound? Da müsse man natürlich die gesetzlichen Vorschriften in aller Welt beachten, erläutert Maurizio, der Klang eines ausdrehenden Saugmotors, das sei nicht das Entwicklungsziel gewesen. Der V8 brüllt bei Volllast kräftig aus den vier Endrohren, zu laut ist er nicht, doch auch keinesfalls ein Leisetreter.

Urus in 3,39 Sekunden auf 100 km/h

Zu den Fahrleistungen gibt man sich freilich noch etwas bedeckt. Über 300 km/h schnell und unter 3,7 Sekunden auf 100, sagen sie. Das mit dem Beschleunigen könnt Ihr ausprobieren, heißt es. Fahrdynamikfläche, Asphalt bis kurz vors Meer. Launch Control, Mario zeigt, wie es geht. Fahrmodus auf Corsa, Getriebe auf D, Vollgas bis der Motor die Festbremsdrehzahl erreicht, Fuß von der Bremse, fertig.

Wumms, macht es, ein paar Augenblicke später piept die Messtechnik im Cockpit, 100 km/h sind erreicht. 3,78 sagt das Display. Das geht schneller verspricht der Profi und verrät einen kleinen Trick: Du darfst nicht zu lange auf der Bremse bleiben, sobald die Drehzahl nicht mehr steigt, Fuß weg und los. Okay, Mario, machen wir. Nach zwei weiteren Versuchen stehen 3,39 auf der Anzeige, die Testermannschaft strahlt, Tagesbestwert.

Doch der Urus kann auch anders, das zeigt er gleich danach auf der sogenannten Pista Bianca. Die windet sich durch das Infield, Spitzkehren und enge Kurven wechseln sich ab, der Untergrund wechselt von Sand auf feinen Schotter und grobe Steine. Hier sitzt Nicolo Piancastelli neben mir. Nicht weil man mir nicht vertraute, sondern als Copilot und Wegweiser über die verwinkelte Piste. Stellung Terra, Getriebe auf D, das geht am besten, sagt Nicolo. Ansonsten sagt er gern „push“. Und meint damit „gib Gas“. Dann kannst du auf den Pinsel steigen, die Lenkung gibt grob die Richtung vor, das Gaspedal erledigt den Rest.

Nach ein, zwei Runden und ein paar freundlichen Hinweisen hast du den Dreh raus. Beim Einlenken kurz auf die Bremse, der Schwerpunkt verlagert sich auf die Vorderräder. Das gibt Grip zum Einlenken. Dann aufs Gas, das Heck kommt rum, weich, kontrollierbar, leichtes Gegenlenken, auf dem Gas bleiben. Bis Nicolo „brake“ sagt, oder „brake, brake, brake“, je nach Dringlichkeit.

Dabei schleudert der Urus übermütig dicke Steine ins Gebüsch, lässt sich lammfromm wieder einfangen und dreht sich sehr behände um die Kehren. Nach ein paar Runden ist Schluss. Willst du nochmal, fragt Nicolo. Was für eine Frage!

Lamborghini Urus ist der zweite SUV der Marke

Ganz in der Tradition, seine Modelle nach berühmten Stieren zu nennen, bleibt sich die italienische Marke auch beim neuen Modell treu: Urus bezeichnet den wilden Ur-Bullen – quasi den Vorfahren der spanischen Kampfstiere. Vorgestellt und völlig enttarnt werden soll der Urus am 4. Dezember 2017 am Stammsitz von Lamborghini. Mitte 2018 soll er dann auf den Markt kommen. Einblicke in die neuen Produktionsanlagen zeigen uns einige Technik-Details. Der Blick von hinten unten in den Bereich der Hinterachse zeigt eine Bremsanlage mit Carbonscheiben, die aufwändige Hinterradführung sowie den quer liegenden Endschalldämpfer.

Bereits zwischen 1986 und 1993 hatte Lamborghini einen Offroader im Portfolio. LM002 nannten die Italiener den Geländewagen mit Pritsche, der von einem 5,2-Liter-V12 mit 450 PS angetrieben wurde. 32 Liter auf 100 Kilometer genehmigte sich der LM002 bei moderater Fahrweise, manche Fahrer berichteten sogar von 50 Litern (mehr zum Lamborghini LM002 bei unseren Kollegen von www.motor-klassik.de).

50 Liter? Das entspricht einem CO2-Ausstoß von 1.185 Gramm pro Kilometer – ein Wert, bei dem sich heutzutage die Bevölkerung einer mittelgroßen Umweltzone kollektiv entleiben würde. Doch Lamborghini hat sich mit dem Urus ganz andere CO2-Ziele gesetzt und strebt nach eigenen Angaben den besten Wert im Segment der Fullsize-SUV an.

650 PS müssen im Urus schon sein

Nichtsdestotrotz muss ein Lamborghini aber entsprechend motorisiert sein. Die Entscheidung, welches Aggregat den Lamborghini Urus künftig antreiben soll, fiel auf einen Vierliter-V8-Biturbo-Motor, der in dieser Konfiguration nur bei Lamborghini zum Einsatz kommen soll. Der Turbomotor wird vom Konzern-V8 abgeleitet, der bereits verschiedene Bentley- und Audi-Modelle anspornt.

Mit den Lambo eigenen V10- und V12-Aggregaten wären offensichtlich die Verbrauchsvorgaben nicht zu schaffen. Der Konzernbruder Bentley Bentayga durfte in die Vollen gehen. Seine 608 PS entspringen einem Sechsliter-W12-Motor. Die bis dahin stärkste Variante des Konzern-V8 hat aber auch 605 PS sowie 750 Nm und treibt aktuell den Audi S8 Plus sowie die Performance-Varianten von RS6 und RS7 an – im Urus leistet der Achtzylinder sogar 650 PS. Der angestrebte Grundpreis für den Urus liegt bei rund 180.000 Euro aufwärts – plus Steuern.

Bereits 2019 will Lamborghini mit einer Hybridversion des Urus nachlegen. Im Vergleich zu einem Sportwagen lassen sich die Batterien in einem Crossover deutlich leichter unterbringen. Weil einfach mehr Platz vorhanden ist. Zweiter Punkt: Das Leistungsgewicht nimmt in einem SUV eine nicht ganz so vordergründige Rolle ein. Denkbar wäre ein Antriebsstrang wie im Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid. Dort kommt der Plug-in auf eine Systemleistung von 680 PS.

Foto: Lamborghini Erster Blick auf das Fahrwerk.

Das Fahrwerk des permanent allradgetriebenen Lamborghini Urus inklusive Traktionssystem soll höhenverstellbar sein und zusammen mit dem höhenverstellbaren Frontspoiler einen guten Rampenwinkel erreichen. 4,99 Meter misst der Urus in der Länge und kommt auf eine Breite von 1,99 Meter und eine Höhe von 1,66 Meter. Den Vergleich mit dem LM002 braucht er nicht zu scheuen. Der Ur-SUV der Marke kam auf 4,8 Meter Länge und 1,85 Meter Höhe. Dafür brachte er auch 2,7 Tonnen auf die Waage, ein Gewicht, das Lamborghini heutzutage nicht mehr akzeptieren kann. Schließlich hat sich die Sportwagenschmiede dem konsequenten Leichtbau verschrieben. Nicht nur die Karosserie wird vermutlich einen hohen Anteil an CFK aufweisen, auch im Innenraum kommt die von der Studie Aventador J bekannte Kohlefasertechnologie Forged Composite zum Einsatz.

Neuer Lamborghini Urus mit wildem Stil-Mix

Optisch zieht der viertürige Lamborghini Urus als Concept Car alle Register. Eine Design-Mischung aus Estoque, Sesto Elemento und Aventador J prasselt auf die Augen der Betrachter nieder. Schlitzförmige schmale Scheinwerfer schauen in der Studie grimmig aus einer mächtigen Front mit riesigen Lufteinlässen und einer stark konturierten Motorhaube. Auf Außenspiegel verzichtet die Studie, stattdessen transportieren Kameras das Umfeld in den Innenraum.



Die Dachlinie neigt sich rapide gen Heck und bilden mit der aufstrebenden Fensterlinie eine schmales Fensterband. B- und C-Säule des Urus werden kaschiert, so dass eine komplette Glasfläche entsteht. In der Seitenansicht dominieren zudem die riesigen Radläufe mit 24 Zoll großen Leichtmetallfelgen im Doppelspeichen-Design und gen Heck die kräftig ausgestellten „Backen“. Mitja Borkert, Chef-Designer erklärt: „Der Urus trägt die Design-Philosophie unserer Supersportwagen in das SUV-Segment und wird eindeutig als Lamborghini erkennbar sein.“



Hochbeinig präsentiert sich die Rückansicht – nicht zuletzt dank des schwarz abgesetzten Diffusors. Das zackige Design der Front spiegelt sich am Heck mit den doppelflutigen Auspuffendrohren und dem schmalen Leuchten wider. Ein kleines Heckfenster verspricht eine recht schlechte Sicht nach hinten. Der Deflektor oberhalb der Heckscheibe soll den Luftstrom über die Scheibe zu dem adaptiven Heckspoiler lenken, der bei schnellerer Fahrt für Abtrieb sorgen soll. Das finale Design des kommenden Urus steht derzeit noch nicht zu 100 Prozent. Doch im Vergleich zur Studie will Lamborghini das Aussehen des SUV nochmals deutlich weiterentwickeln.

Wie bei Porsche: Der SUV bringt die Stückzahlexplosion

Für einen Geldsegen soll der Lamborghini Urus ohnehin sorgen, schließlich plant das Unternehmen im ersten Verkaufsjahr, rund 3.500 Urus auszuliefern. Zur Einordnung: Das entspräche ziemlich genau der gesamten Lamborghini-Jahresproduktion von 2016. Die Vorproduktion des Urus läuft in einer Werkserweiterung in Sant'Agata Bolognese mit eigener Lackiererei bereits seit April.

Fazit

Fazit: In 3,4 Sekunden auf 100 km/h beschleunigen, auf Schotter quer fahren oder exakt und feinfühlig mit Höchsttempo der Ideallinie auf der Rennstrecke folgen, der Urus kann das alles. Dass ihm der emotionale Kick eines Zehn- oder Zwölfzylinder-Saugmotors fehlt, wird die Fans der Marke vermutlich nicht allzu sehr stören. Und so ein Vierliter-Turbo-V8 mit 650 PS und 850 Nm Drehmoment kann ja auch was sehr Feines sein.