Da ist er wieder, der Defender: Mit einem extrem leistungsstarken, aber auch extrem teuren Jubiläumsmodell lässt Land Rover die Offroad-Ikone noch einmal aufleben. Eigentlich endete die Produktion des Defender in Sollihull im Januar 2016. Leider zu früh, um das diesjährige Jubiläum der Marke – 70 Jahre Land Rover – zu feiern. Also haben die Briten noch einmal nachgelegt und einen Power-Defender aufgebaut, der in der Markengeschichte einige Superlative knackt.

Defender Works mit Fünfliter-V8

Verbaut wird der aus dem Range Rover bekannte Fünfliter-V8, allerdings ohne den dort verwendeten Kompressor. Als Saugmotor leistet der Benziner 405 PS und erreicht ein Drehmoment von 515 Newtonmeter. Weil das im engagierten Einsatz die früher serienmäßigen Achsdifferentiale des Defender zuverlässig in kürzester Frist zerbröseln würde, kommen verstärkte Varianten zum Einsatz. Die Kraft des Fünfliter-Motors wird von einer Achtgang-Automatik verwaltet, die sich mit einem stylishen Handschalthebel bedienen lässt.

Foto: Land Rover

Um die Urgewalt des Antriebs auch einigermaßen beherrschbar auf die Straße zu bringen, gibt es ein Sportfahrwerk mit modifizierten Federn, Stabilisatoren und speziellen Stoßdämpfern, außerdem ein verbessertes Bremssystem. Der „Land Rover Defender Works V8 – 70th Edition“, so der volle Name, soll in 5,6 Sekunden auf 60 mp/h (96 km/h) beschleunigen, die Höchstgeschwindigkeit wird mit 171 km/h angegeben. Die Erfahrungen mit den Einzelkomponenten will Land Rover auch für Bestandskunden nutzen, in Kürze sollen Leistungssteigerung sowie vergleichbare Umbaukits für Fahrwerk und Bremse auch für den TDCi-Defender angeboten werden, der bis 2016 gebaut wurde.

Einzelanfertigung auf Bestellung

Das Innenleben des in acht Farbtönen erhältlichen Land Rover Defender Works ist dem Anlass entsprechend aufgebrezelt. Windsor-Lederbezüge finden sich auf Armaturenbrett und Türverkleidungen, am Dachhimmel und auf den Recaro-Sportsitzen. An Bord kommt weiterhin ein speziell von Land Rover Classic entwickeltes Infotainment-System mit einem kleinen Farbbildschirm im 1-DIN-Radio. Einige Besonderheiten hat auch die Karosserie zu bieten. Türgriffe und Tankverschluss sind aus Aluminium, Bi-LED-Scheinwerfer sorgen für Strahlkraft.

Die 150 limitierten Exemplare des Land Rover Defender Works V8 – 70th Edition werden auf Bestellung produziert, verfügbar ist sowohl der kurze Defender 90 als auch der lange Defender 110. Bestellungen hierzu nimmt Land Rover Classic in England entgegen, wo sich Interessenten auch über die Zulassungsmöglichkeiten informieren können, der Jubiläums-Defender erreicht laut Land Rover lediglich die Abgasnorm Euro 5. Der Preis für einen kurzen Editions-Defender 90 ohne weitere Sonderausstattung liegt bei 150.000 Pfund Sterling, aktuell rund 169.000 Euro.