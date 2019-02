Die Meldung über das Ende des Discovery SVX kommt wenige Wochen, nachdem die Marke das Ende des Range Rover SV Coupé in einer limitierten Auflage verkündet hatte. Wirtschaftliche Gründe zwingen Jaguar Land Rover zu diesem Schritt, schließlich hat der britische Autobauer aktuell mit massiven Absatzeinbrüchen zu kämpfen – Arbeitsplatzabbau und ein umfassenden Sparpaket sollen den Autobauer wieder auf die Spur bringen.

SVX bleibt dritte SVO-Label

Rückblende, IAA 2017: Land Rover präsentiert mit dem Discovery SVX eine Studie mit Kompressor-V8, die die Baureihe toppen soll und gleichzeitig die Gelände-Attribute des Discovery stärker betont. Gleichzeitig sollte das Modell auch das erste Fahrzeug mit dem neuen Label „SVX“ sein, das bei SVO (Special Vehicle Operations) der Maßschneiderei von Jaguar Land Rover vom Band läuft. Neben dem SVR, SVAutobiography sollte SVX das dritte Spezial-Label von SVO werden.

Die Studie Discovery SVX, die Land Rover in Frankfurt ins Rampenlicht gestellt hatte, distanzierte sich allerdings vom Thema Spoiler und Tieferlegung. Im Gegenteil, wurde der Discovery SVX als Geländekönner in Szene gesetzt. Maßgeblich trug eine Höherlegung dazu bei, die dem mit einer verstellbaren Luftfederung ausgestatteten SVX zu einer besseren Bodenfreiheit verhelfen sollte. Geländereifen von Goodyear in der Dimension 275/55 waren auf geschmiedete 20-Zoll-Leichtmetallräder aufgezogen. Lackiert war die Studie in mattgrau, die dezent in eine Querstrebe der Dachreling integrierten LED-Zusatzscheinwerfer brachten mehr Durchblick, eine Beschichtung auf der Haube sorgte dabei für Blendschutz.

SVX Discovery mit 525 PS

Als Antrieb stand der bereits von Range Rover und Range Rover Sport bekannte Kompressor-V8-Benziner mit fünf Liter Hubraum zur Auswahl. Dieser hielt im Discovery SVX allerdings einen leistungsmäßigen Respektsabstand zu den großen Brüdern ein und wurde mit 525 PS angegeben, in den Range Rover-Modellen liegt die Höchstleistung bei 550 PS. Auch das Drehmoment wurde von 680 auf 625 Newtonmeter limitiert.