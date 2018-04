Was wären die Automobilhersteller ohne die Zubehör-, Zulieferer- und Dienstleistungsbranche? Wir haben bei unseren Lesern im Rahmen von „Best Brands 2018“ nachgefragt, welche Marken in Deutschland das höchste Ansehen genießen.

In unserer Bildergalerie finden Sie alle Gewinner der Leserwahl „Best Brands 2018“. In 24 Kategorien haben Sie gewählt und dabei unter anderem Anbieter von Auspuffanlagen, Bremsen, Felgen oder Schmierstoffen bewertet. Großer Abräumer ist Hersteller Bosch, was auch daran liegen dürfte, dass Bosch in vielen Kategorien vertreten ist.

Tankstellen und Tuner

Aber nicht nur Einzelteile für Autos, sondern auch Tankstellen, Pkw-Banken, Online-Versandhandel und Tuner finden bei Best Brands ihren Platz. Damit wird ein weites Spektrum des automobilen Kosmos in Deutschland abgedeckt. Bereits zum 13. Mal haben wir in diesem Jahr unsere Leserwahl zur Zubehör-, Zulieferer- und Dienstleistungsbranche druchgeführt. Neben den Gewinnern der einzelnen Kategorien, haben wir für Sie in der Bildergalerie auch jeweils noch die Platzierungen zwei bis fünf zusammengestellt.