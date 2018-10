In der Kompaktklasse stellen sich im Rahmen der Leserwahl „Best Cars 2019“ 38 Modelle dem Leservotum. Alle Fahrzeuge gibt es hier auf einen Blick.

Die Kompak ..., nein, also tatsächlich sagen ja alle „Golf-Klasse“, wenn es um diese Autos geht. Die Kompakten nämlich scharen sich im Windschatten des Erfolgreichsten – und das ist eben der Golf, wenn es um Verkäufe, aber auch um Testsiege geht. Wobei es da für den Golf derzeit eng wird. Die achte Generation startet erst 2019, der aktuelle muss sich nun gegen viel jüngere und modernere Rivalen behaupten: Ford Focus, Kia Ceed und Mercedes A-Klasse wollen den Golf stürzen. Guten Putsch!

So wird gewählt

Teilnehmen können Sie mit dem Stimmzettel in der aktuellen auto motor und sport (Ausgabe 22/2018). Jeder Teilnehmer kann maximal 22 Stimmen abgeben. Einsendeschluss für Best Cars 2019 ist der 2. Januar 2019.Jeder Teilnehmer kann maximal 22 Stimmen abgeben. Einsendeschluss für Best Cars 2019 ist der 2. Januar 2019.

Als Teilnehmer haben Sie zwei Stimmen pro Fahrzeugklasse: Mit der ersten benennen Sie Ihren Favoriten unter allen vorgestellten Autos, mit der zweiten das beste Modell unter den Importautos. Die Zweitstimme entfällt, wenn Sie sich bereits für ein Importmodell als Klassenprimus entschieden haben. Ihr Votum tragen Sie bitte auf einer der bei-gehefteten Wahlkarten ein. Die Beantwortung der dort gestellten Zusatzfragen ist freiwillig. Ihre Wahlentscheidung hat keinerlei Einfluss auf Ihre Gewinnchance. Eine Teilnahme per Liste ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss ist der 2. Januar 2019. Bei einer Postkarte gilt das Datum des Poststempels. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Näheres zu den Teilnahmebedingungen und unserem Datenschutz finden Sie auf www.leserumfragen.de/ams

Teilnahmebedingungen

Teilnehmen kann jeder Leser ab 18 Jahre, ausgenommen sind Mitarbeiter der Verlagsgruppe Motor Presse Stuttgart sowie deren Angehörige. Eine Teilnahme per Liste ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt und in Heft 4/2019 mit Namen, Wohnort und Foto veröffentlicht. Mit Ihrer Teilnahme erklären Sie sich damit einverstanden. Die Gewinnerdaten werden unter den geltenden Bestimmungen des Datenschutzrechts für die weitere Bearbeitung des Gewinns an die Fahrzeughersteller übermittelt. Rechtsweg, Barauszahlung und Umtausch sind ausgeschlossen. Näheres zu den Teilnahmebedingungen und unserem Datenschutz finden Sie auf www.leserumfragen.de/ams

Teilnahmeschluss: 2. Januar 2019

Bei einer Postkarte gilt das Datum des Poststempels.