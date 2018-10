Bei der Leserwahl „Best Cars“ sind im diesem Jahr 15 Vertreter aus der oberen Mittelklasse vertreten. Vom Audi A6 bis zum VW Arteon ist alles dabei, was in diesem Segment Rang und Namen hat.

Luftfahrwerke, Massagesitze, belederte Armaturenbretter, dazu lange Radstände mit vornehmem Platzangebot: Hier beginnt die automobile Business-Klasse. Die Motorenpalette reicht von drehmomentstarken Selbstzündern für Dienstreisende bis zu fetten Biturbo-V8 mit über 600 PS.

So wird gewählt

Teilnehmen können Sie mit dem Stimmzettel in der aktuellen auto motor und sport (Ausgabe 22/2018). Jeder Teilnehmer kann maximal 22 Stimmen abgeben. Einsendeschluss für Best Cars 2019 ist der 2. Januar 2019.

Als Teilnehmer haben Sie zwei Stimmen pro Fahrzeugklasse: Mit der ersten benennen Sie Ihren Favoriten unter allen vorgestellten Autos, mit der zweiten das beste Modell unter den Importautos. Die Zweitstimme entfällt, wenn Sie sich bereits für ein Importmodell als Klassenprimus entschieden haben. Ihr Votum tragen Sie bitte auf einer der bei-gehefteten Wahlkarten ein. Die Beantwortung der dort gestellten Zusatzfragen ist freiwillig. Ihre Wahlentscheidung hat keinerlei Einfluss auf Ihre Gewinnchance. Eine Teilnahme per Liste ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss ist der 2. Januar 2019. Bei einer Postkarte gilt das Datum des Poststempels. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Näheres zu den Teilnahmebedingungen und unserem Datenschutz finden Sie auf www.leserumfragen.de/ams

Teilnahmebedingungen

Teilnehmen kann jeder Leser ab 18 Jahre, ausgenommen sind Mitarbeiter der Verlagsgruppe Motor Presse Stuttgart sowie deren Angehörige. Eine Teilnahme per Liste ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt und in Heft 4/2019 mit Namen, Wohnort und Foto veröffentlicht. Mit Ihrer Teilnahme erklären Sie sich damit einverstanden. Die Gewinnerdaten werden unter den geltenden Bestimmungen des Datenschutzrechts für die weitere Bearbeitung des Gewinns an die Fahrzeughersteller übermittelt. Rechtsweg, Barauszahlung und Umtausch sind ausgeschlossen. Näheres zu den Teilnahmebedingungen und unserem Datenschutz finden Sie auf www.leserumfragen.de/ams

