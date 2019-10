10/23 B 29 - MAZDA 2: Am leichtfüßigen Handling, an den leisen Benzinern und am knackigen Getriebe hat sich mit dem Facelift nichts geändert. Leistung: 75–115 PS, Beschleunigung 0–100 km/h: 11,3 s, Höchstgeschwindigkeit: 171 km/h, Normverbrauch l/100 km: 4,9 S, Grundpreis: 13.390,–