4/38 C 46 - BMW ZWEIER COUPÉ: Der Zweier dagegen, hieß es, treibe weiter die Hinterräder an. Also vorerst. Aber er bleibt ja eh noch länger. Ein Vorzeige-BMW. Leistung: 136–412 PS, Beschleunigung 0–100 km/h: 8,8 s, Höchstgeschwindigkeit: 210 km/h, Normverbrauch l/100 km: 6,0 S, Grundpreis: 30.450,–