Leserwahl „Best Cars 2020“ Kategorie G - Sportwagen

Die Sportwagen-Kategorie ist breit gefächert: Los geht’s mit 200 Vierzylinder-PS im Toyota GT86 für rund 30.000 Euro, das Ende der Fahnenstange bildet der Bugatti Chiron: 2,4 Millionen Euro, 16 Zylinder im Doppel-V-Motor, 1.500 PS. Dazwischen stehen etwa der neue Toyota Supra mit BMW-Reihensechser oder die V8-Muskel-Amis von Chevy und Ford. Egal wie stark oder teuer das Wunschauto ist, unterm Strich geht es hier immer um Fahrspaß: geradeaus und vor allem in den Kurven.

So wird gewählt

Teilnehmen können Sie mit dem Stimmzettel in der aktuellen auto motor und sport (Ausgabe 22/2019).

Jeder Teilnehmer kann maximal 22 Stimmen abgeben. Einsendeschluss für Best Cars 2020 ist der 2. Januar 2020.

Als Teilnehmer haben Sie zwei Stimmen pro Fahrzeugklasse: Mit der ersten benennen Sie Ihren Favoriten unter allen vorgestellten Autos, mit der zweiten das beste Modell unter den Importautos. Die Zweitstimme entfällt, wenn Sie sich bereits für ein Importmodell als Klassenprimus entschieden haben. Ihr Votum tragen Sie bitte auf einer der beigehefteten Wahlkarten ein. Die Beantwortung der dort gestellten Zusatzfragen ist freiwillig. Ihre Wahlentscheidung hat keinerlei Einfluss auf Ihre Gewinnchance. Eine Teilnahme per Liste ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss ist der 2. Januar 2020. Bei einer Postkarte gilt das Datum des Poststempels. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Teilnahmebedingungen

