Über 10.000 auto motor und sport-Leser haben in elf Kategorien ihre Lieblingstechnik rund ums vernetzte Auto gewählt. Hier finden sie die diesjährigen Sieger in allen Kategorien.

So langsam kann man schon von einer Tradition sprechen: Bereits zum fünften Mal hat auto motor und sport seine Leser aufgerufen, ihre Lieblingstechnik rund um das Thema Connectivity zu wählen. Die Kategorien reichen dabei von den klassischen Navigationssystemen über Telefon-Integration und Fahrerassistenten bis hin zum Connected Car, also dem Auto, das insgesamt am besten vernetzt ist. Da es immer schwieriger wird, die vielen Funktionen während der Fahrt zu benutzen, haben wir Sie auch um Ihre Meinung zu Displays und den unterschiedlichen Bediensystemen gefragt.

Fünf Klassensiege für Audi

Unserem Aufruf folgten über 10.000 Leser, die sich durch einen umfangreichen Online-Fragenkatalog klickten und so ihre Stimmen abgaben. Der große Gewinner 2018 ist die Marke Audi, die fünf der elf Klassen für sich entscheiden konnte. BMW schnitt mit drei Siegen ebenfalls außergewöhnlich gut ab, Mercedes, Tesla und VW waren jeweils in einer Kategorie siegreich.

Innovationspreis für Michelin

Doch nicht nur Leser waren gefordert: Erneut vergaben die Redakteure von auto motor und sport einen Innovationspreis. Hier wird eine besondere Connectivity-Neuheit gewürdigt, die sich nicht so einfach in eine der übrigen Kategorien einordnen lässt. In diesem Jahr geht der Innovationspreis an den vernetzten Reifen Michelin Track Connect.

Foto: DPPI Media Michelin integriert die Reifendruckkontrolle in den Reifen. Per App ist man stets auf dem aktuellen Stand

Dabei handelt es sich um den ersten vernetzten Pkw-Reifen, dessen Sensoren Luftdruck und Temperatur auf eine Handy-App im Cockpit senden. Sportfahrern hilft dies beispielsweise, den perfekten Luftdruck auf der Rennstrecke zu finden.

Das Wahlergebnis im Detail

Kategorie A: Telefon Integration

BMW-Apple-CarPlay-Vorbereitung: ermöglicht Nutzung von ausgewählten Funktionen des iPhones. Inhalte können über die Bedienoberfläche angezeigt werden.

Rang Prozent 1 BMW: Apple-Car-Play-Vorbereitung 30,5 2 Audi: Hybrid-Sprachdialog-System 29,8 3 VW: Connectivity-Paket inkl. Telefonschnittstelle 14,9

Kategorie B: Smartphone-Apps

BMW Connected: unterstützt Mobilität innerhalb und außerhalb des BMW. Verbindet nahtlos und bietet zahlreiche digitale Dienste.

Rang Prozent 1 BMW: Connected 41,0 2 Mercedes: Mercedes me Car Sharing 15,4 3 VW: We Park 14,6

Kategorie C: Navigationssysteme

Audi MMI Navigation plus: Online- Routenberechnung, kostenloses vierteljährliches Online-Karten-Update, 3-D-Karten, Google Earth.

Rang Prozent 1 Audi: MMI Navigation Plus 28,8 2 BMW: Navigation 27,5 3 Mercedes: MBUX 24,2

Kategorie D: Entertainment/ Multimedia

Mercedes MBUX: Lernfähigkeit dank künstlicher Intelligenz. Sprachsteuerung mit natürlichem Sprachverstehen, Aktivierung per Schlüsselbegriff „Hey Mercedes“.

Rang Prozent 1 Mercedes: MBUX 27,5 2 BMW: Microsoft Office 365 Skype for Business 21,2 3 Audi: Hybrid-Sprachdialog 20,0

Kategorie E: Soundsysteme

Bang & Olufsen Advanced Sound System im Audi A7: 19 Lautsprecher, 3-D-Klang vorn und hinten, dynamische Fahrgeräusch-Kompensation, 19-Kanal-Verstärker.

Rang Prozent 1 Audi: Bang & Olufsen Advanced Sound System im A7 65,9 2 Volvo: Premium-Soundsystem im XC60 12,4 3 Kia: Harman-Kardon-Premium-Soundsystem im Stinger GT 5,6

Kategorie F: Assistenzsysteme Komfort

Audi ACA Adaptiver Fahrassistent: Unterstützung bei Quer- und Längsführung, Engstellenassistent, unter anderem mit Laserscanner und Ultraschallsensoren.

Rang Prozent 1 Audi: ACA Adaptiver Fahrassistent 29,2 2 Mercedes: Fahrerassistenzpaket 25,5 3 VW: Trailer Assist 16,5

Kategorie G: Assistenzsysteme Sicherheit

Audi-Kreuzungsassistent und -Ausstiegswarnung: Warnung und Bremsruck bei Kollisionsgefahr durch Querverkehr. Warnung und Verzögerung des Türöffnens bei Gefahr.

Rang Prozent 1 Audi: Kreuzungsassistent und Ausstiegswarnung 36,0 2 VW: Front Assist 21,3 3 Mercedes: Totwinkelassistent in der A-Klasse 16,9

Kategorie H: Bedienkonzepte/ Displays

BMW Operating System 7.0: modernes digitales Bedienkonzept, das sich an den persönlichen Bedürfnissen des Fahrers orientiert.

Rang Prozent 1 BMW: Operating System 7.0 29,9 2 Mercedes: MBUX 22,0 3 Audi: MMI Touch Response 19,3

Kategorie I: Preis-Leistungs-Stars

VW-We-Park-App: die Parkgebühr in zahlreichen deutschen Städten einfach und bargeldlos über die Volks-wagen-App begleichen.

Rang Prozent 1 VW: We-Park-App (kostenlos) 23,2 2 Kia: Apple Car Play und Android Auto (Serie im Stonic) 16,9 3 Honda: Sensing (serienmäßig im Civic) 16,6

Kategorie J: Connected Cars

Audi A8: permanente Online-Unterstützung bei Navigation, Sprachdialogsystem und Radio, Smartphone als Autoschlüssel.

Rang Prozent 1 Audi A8 36,5 2 BMW X3 19,0 3 VW Touareg 16,5

Kategorie K: Connected E-Cars

Tesla Model S P100D: Software-Updates over-the-Air, Navi mit Echtzeit-Verkehrsmeldungen und Internetradio für die beste Connected Experience.