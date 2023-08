Über den Pagani Zonda 760 LH haben wir bereits mehrfach berichtet. Letztmals Ende 2021, als sein prominenter Vorbesitzer den italienischen Supersportwagen verkaufte: Das Einzelstück gehörte bis dahin keinem Geringeren als Lewis Hamilton. Der aktuelle Besitzer hatte mit dem Boliden, der im Namen sogar die Initialen des Formel-1-Rekordweltmeisters trägt, weniger Glück. Sein Auto wurde nun bei einem Unfall, der sich am Mittwoch (16. August 2023) am späten Nachmittag ereignet haben soll, im Norden von Wales heftig demoliert.

So richtig glücklich soll Lewis Hamilton mit dem Boliden jedoch nie gewesen sein. Zwar war er vom Klang überzeugt, wie er 2018 in einem Interview mit der "Sunday Times" erzählte ("das bestklingende Auto, das ich besitze"). Im selben Gespräch beschwerte sich der F1-Star jedoch auch, dass der Zonda ein schlechtes Handling an den Tag lege – das Auto sei "schrecklich zu fahren". Und das manuelle Getriebe wählte er nur deshalb, weil er von der Automatik-Alternative so gar nicht überzeugt war.