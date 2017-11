Der Lexus RX 450h Sport Line zeichnet sich durch eine Reihe an Außenelementen mit gezielt gesetzten schwarzen Akzenten aus. Dazu zählt ein Kühlergrill in charakteristischer Lexus Zeichnung, dessen in Chrom gerahmte horizontale Streben von den Nebelleuchten in schwarzer Einfassung flankiert werden.

Sport Line setzt schwarze Akzente

Die 20-Zoll Leichtmetallräder im Fünfspeichen-Design sind ebenfalls in schwarz gehalten. Die Farbthematik wird auch in der Seitenansicht fortgesetzt. Die elektrisch einstellbaren, beheizbaren und automatisch einklappbaren Außenspiegel mit Blinkfunktion befinden sich in schwarzen Gehäusen. Ebenfalls in schwarz kommt der neue Heckdiffusor, der im unteren Teil des Stoßfängers einen effektvollen Kontrast zum Farbton der Karosserie setzt.

Auch die Ausstattung des Lexus RX 450h Sport Line zeigt sich auf hohem Niveau. LED-Scheinwerfer mit Fernlicht-Assistent, Leder-Sitzbezüge, ein Premium-Navigationssystem, ein Pioneer Premium-Audiosystem mit 12 Lautsprechern sowie ein 12,3 Zoll große Multifunktionsdisplay gehören zur Serienausstattung. Zur Standardausstattung gehört auch das Lexus Safety System + mit aktiven Sicherheits- und FahrerassistenztechnologienDie neue Lexus RX 450h Sport Line ist ab Ende Februar 2018 in Deutschland erhältlich. Preise wurden allerdings noch nicht genannt.