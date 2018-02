immer wieder, hut ab für Lexus, und das meine ich ernst, kein anderer hersteller wagt es, so was pervers schräges zu präsentieren, und Lexus baut sowas sogar in serie, sehr wenig abgemildert, das gehört hochgelobt.

...auch wenn mir weiterhin schlecht wird, wenn ich sowas sehe...

diesmal sind auch die proportionen nicht wirklich gelungen, das komische greenhouse-ei zwischen den ganzen kanten, naja...

aber alles in allem finde ich das das Lexus-design ganz langsam eine eigene, jaa, gaaaanz eigene harmonie (ich hoffe ich werde nicht vom blitz getroffen, weil ich "Lexus" und "harmonie" in derselbe satz geschrieben habe...) findet, zwischen den viel zu viel von viel zu vieles.



und ein paar von den millionen details sind wirklich interessant, so wie die spiegelung-spiele an der front, oder der grillrahmen, der endlich nicht wie ein in die kanten reingespachtelter fremdkörper wirkt, oder die wirklich herrlich postmoderne felgen, die perfekt für den nächsten Mad Max-film wären.

und natürlich die Bondage-SM-sitze-oder-wie-man-die-dinger-sonst-nennen-soll, die sehen zwar ein bisschen improvisiert aus, wahrscheinlich hat niemand auch nur ein gedanke daran verloren, ob die komfort oder seitenhalt bieten könnten, und an eine mögliche serienfertigung braucht man überhaupt nicht zu denken, aber hey, genau deswegen, die dinger sind einfach schön... neee, schön nicht, eher ganz schön krank, aber deswegen richtig geil, ich bin begeistert!

und praktisch sind sie auch, für lange reisen braucht man nur eine pfanne, wie im krankenhaus, drunter zu schieben, und man braucht nicht anzuhalten...

aber der innenraum ist sonst naja, wieder, viel zu viel von viel zu vieles, das ist der höchstmögliche grad an ablenkung, das ein cockpit bieten kann, wie kann man da noch auf der strasse schauen?

nach guter japanischer art wird wahrscheinlich auch alles überall in verschiedene farben und töne blinken und piepsen, kirmes auf rädern!

ja klar, wenn man im stau steht kann man die kanten im cockpit zählen, das reicht für ein paar wochen.

...aber sicher würde niemand es wagen, so eine landschaft selbst sauber halten zu wollen, da muss Lexus ein kostenloses service dazu anbieten, wahrscheinlich mit nano-roboter, sonst kommt man nicht in alle sicken und spalten.



naja, alles in allem bin ich froh das es Lexus gibt, vielleicht können damit ein paar andere designer wachgeschüttelt werden.

...aber ich bin froh das Lexus ein nischenhersteller ist, wenn ich mehr davon sehen würde konnte ich gar nicht mehr schlafen, vor lauter kanten-alpträume.