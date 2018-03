Lvchi Auto hat auf dem Genfer Autosalon seine erste vollelektrische Limousine vorgestellt, den Venere. Vom chinesischen Start-up soll die Antriebstechnik kommen, die Italiener liefern das aufregende Design. in Serie gehen soll der Venere bereits 2019.

Die 5,15 Meter lange, 1,42 Meter hohe und 2,12 Meter breite Limousine wird von 4 Elektromotoren (2 hinten und 2 vorne) in Kombination mit einem Zweiganggetriebe angetrieben, die bis zu 13.000/min. erreichen und je 185 KW mit 1.540 Nm Drehmoment erzeugen. Zusammen mit dem 100 kWh Lithium-Ionen-Akkupack wird damit eine hohe Autonomie und Leistungsfähigkeit ermöglicht. Dank seiner umgerechnet über 1.000 PS startet der 2,1 Tonnen schwere Venere von 0 auf 100 km/h in 2,5 Sekunden und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 286 km/h. Die Reichweite mit einer Akkuladung soll bei beeindruckenden 652 Kilometer liegen.

Keine Knöpfe mehr im Cockpit

Dank eines Radstand von 3.040 Millimeter sollen im Innenraum großzügige Platzverhältnisse geboten werden. Zugang gewähren gegenläufig öffnende Türen ohne B-Säule. Fahrer und Beifahrer sitzen vor einer Displayfront, die um Touchscreens auf dem Mitteltunnel erweitert wird. Konventionelle Bedienelemente sucht man vergeblich. Gefertigt wird die Venere-Limousine am Standort Turin komplett aus Kohlefaserlaminat.

Lvchi hat seinen Sitz in Shanghai und beschäftigt rund 400 Mitarbeiter. Die meisten davon in der Entwicklungsabteilung. Aktuell bauen die Chinesen ein Werk in Changun, wo ab Mitte 2019 bereits 50.000 Autos jährlich gefertigt werden sollen. Bis 2023 sehen die ehrgeizigen Pläne bereits eine Fertigung von jährlich 550.000 Autos vor. Geplant sind ausschließlich Elektroautos die auf drei verschiedenen Plattformen (S, M und CC) aufbauen sollen. Das Produktportfolio soll bis 2021 acht Modelle vom Kleinwagen über Kompaktmodelle, SUV, MPV, Sportwagen und Limousinen umfassen.

Bereits Anfang Januar hatten die Chinesen in Shanghai mit dem Lvchi Urano ein viertüriges Coupé mit Elektroantrieb und vier Sitzplätzen präsentiert. Dessen Eckdaten lauteten 700 PS, in 3,5 Sekunden von Null auf 100 km/h sowie eine Reichweite von 690 Kilometer.