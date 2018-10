Was passt besser an einen schweren Geländewagen, als dem Motorsport entlehnte Styling-Komponenten? Wer seinen nagelneuen BMW X5 ein bisschen sportlich aufhübschen möchte, kann das jetzt mit Originalteilen von M Performance tun.

Okay, der Vorspann mag ein wenig gehässig klingen, aber ein bisschen lustig ist es schon. Die Produktpalette der M Performance Parts für den neuen BMW X5 lässt sich weitestgehend in drei Teilbereiche gliedern. Da wären einmal sinnvolle auf das spezielle Fahrzeug angepasste Produkte. Dann gibt es dekorative Anbauteile und die letzte Kategorie besteht im Wesentlichen aus einer Fülle von Maßnahmen der maximalen Zur-Schau-Stellung des M GmbH-Logos im und am BMW X5. Schauen wir uns also alle drei Produktfelder mal nacheinander an.

Foto: BMW Ein Extra, das auf jeden Fall nützlich sein dürfte, ist die M Performance Sport-Bremsanlage. Denn auch hier spart man im Vergleich zur Serienausstattung Gewicht ein und kommt dank größerer Scheiben auch früher zum Stillstand.

Im Produktkatalog gibt es nicht nur 20- und 22-Zoll-Felgen, durch die das Gewicht der ungefederten Massen um bis zu vier Kilo reduziert werden kann. Um die Leichtmetallräder schnallt die M GmbH auch gleich noch die Offroad-Pneus General Grabber AT3. Ob diese Sonderausstattung nun unter „Sinnvoll“ einzuordnen ist, hängt ganz davon ab, wie Sie ihren X5 einzusetzen gedenken. Dass er das mit der Geländegängigkeit generell drauf hat, daran besteht kein Zweifel. Ein Extra, das auf jeden Fall nützlich sein dürfte, ist die M Performance Sport-Bremsanlage. Denn auch hier spart man im Vergleich zur Serienausstattung Gewicht ein und kommt dank größerer Scheiben auch früher zum Stillstand. Dass auf den (natürlich) roten Satteln auch (natürlich) das M-Logo prangt geht da schon in Ordnung. Beim „Driver Analyser“ ist das so eine Sache. Dabei handelt es sich um einen OBD-Stick, der Fahrdynamik-Daten auf eine App spiegeln kann. Damit können dann auch Routen analysiert und aufgezeichnet werden. Die Technik selbst stammt aus dem Motorsport, kann unter Umständen aber in so gut wie jedem Fahrzeug sinnvoll sein.

Anbauteile aus Carbon

Kommen wir zur dekorativen Abteilung, und da geht es selbstredend vorrangig um den Werkstoff Carbon. An der Fahrzeugfront wären da Einsätze für das Lüftungsgitter unterhalb der Niere im Angebot. Um ein wenig mehr optische Breite zu schaffen, lassen sich zudem seitliche Winglets vorne und hinten anbringen. Für das Heck ist ein Carbon-Diffusor im Portfolio und um den Look abzurunden lassen sich auch die Außenspiegel entsprechen einhüllen. Für’s Cockpit können Sie sich Schalt-Paddel aus Carbon bestellen, oder das M Performance Lenkrad im Carbon-Trim. Beim Lenkrad allerdings kommen wir nun zur letzten Kategorie.

Das allseits beliebte M-Logo darf hier natürlich nicht fehlen und auf dem Lenkrad prangt es voller Stolz flankiert von Alcantara-Einsätzen und roter 12-Uhr-Markierung. Um Fahrer und Passagiere standesgemäß in Empfang zu nehmen, lassen sich die Standard-Einstiegsleisten durch M-Leisten ersetzen, doch die Insassen-Begrüßung geht noch weiter. Wer möchte, kann sich das sportliche Emblem beim Ein- und Aussteigen auch auf den Boden projizieren lassen. Weiterhin finden wir das Signet der M GmbH auch auf den Performance-Fußmatten und als Sticker für die seitlichen Schweller. Was aber machen Sie, wenn ihr Auto auf einem Parkplatz steht, und Sie beispielsweise in einem Restaurant um die Ecke sitzen? Auch daran hat man beim Produktumfang der M Performance Parts gedacht. Es gibt dafür nämlich ein extra Schlüssel-Etui aus Alcantara, damit Sie das liebgewonnene „M“ zu keiner Zeit missen müssen. Und weil man sich auf den Reifen nicht entsprechend verewigt hat, können Sie sich auch gleich die M Performance-Reifen-Taschen mitbestellen. Da ist dann auch, ein Glück, das richtige Logo drauf.