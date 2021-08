Anzeige Mit MAC Jeans ein Rennstreckentraining gewinnen Vom Rennsimulator direkt auf den Nürburgring!

Der Hosenspezialist MAC hat zusammen mit auto motor und sport und dank einer Online-Umfrage mit rund 1.000 teilnehmenden auto motor und sport-Lesern die MAC ULTIMATE DRIVER PANTS entwickelt. Eine Hose, die keinen Wunsch in Sachen Performance offenlässt und von Rennfahrer Markus Winkelhock höchstpersönlich auf Herz und Nieren getestet wurde. Nun möchte MAC Deine Qualitäten am Lenkrad testen! An zehn Standorten in Deutschland und Österreich tourt die MAC ULTIMATE DRIVER PANTS zusammen mit dem extrem realitätsnahen Rennsimulator "Upracer".

Auf dem virtuellen Nürburgring und in einem eigens von MAC konzipierten Driver’s Seat aus Original-Jeansstoff der ULTIMATE DRIVER PANTS stellst Du Dein Können unter Beweis. Der Tagessieger mit der schnellsten Rundenzeit gewinnt die MAC ULTIMATE DRIVER PANTS. Der Gesamtsieger im Rennsimulator mit der schnellsten Rundenzeit aller Aktionstermine fährt an den Nürburgring und nimmt am Perfektionstraining auf der legendären Nordschleife teil. Diese jährliche Veranstaltung hat wahren Kult-Charakter und ist Treffpunkt der internationalen Sportfahrer-Gemeinschaft. Sichere Dir also die Pole-Position!

Die Termine der Challenge Datum Location Stadt 09.09.21–11.09.21 Modehaus Feucht Innsbruck (A) 16.09.21–18.09.21 Modehaus Hagemeyer Minden (D) 23.09.21–25.09.21 Modehaus Breuninger Stuttgart (D) 30.09.21–02.10.21 Modehaus Konen München (D) 07.10.21–09.10.21 Modehaus Kastner Graz (A) 14.10.21–16.10.21 Modehaus Breuningerland Ludwigsburg (D) 21.10.21–23.10.21 Modehaus Engelhorn Mannheim (D) 28.10.21–30.10.21 Modehaus Dodenhof Posthausen (D) 04.11.21–06.11.21 Modehaus Henschel Darmstadt (D) 11.11.21-13.11.21 Modehaus Echter Weilheim (D)

*Teilnahmebedingungen an der MAC Rennsimulator Aktion mit dem Medienpartner AUTO MOTOR UND SPORT

Die Teilnahme an der Rennsimulator Aktion ist kostenlos und richtet sich ausschließlich nach diesen Teilnahmebedingungen.

Teilnahme

Um an der Rennsimulator Aktion teilzunehmen, ist ein Ausfüllen des vor Ort ausliegenden Teilnahmeformulars notwendig. Die Teilnahme ist nur innerhalb des Teilnahmezeitraums möglich. Pro Tag kann ein Teilnehmer nur einmal an der Rennsimulator Aktion teilnehmen. Die Teilnahme an der Rennsimulator Aktion ist kostenlos.

Teilnahmeberechtigte

Teilnahmeberechtigt für die Rennsimulator Aktion sind natürliche Personen (m/w/d), die das 18. Lebensjahr vollendet haben und im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sind und mindestens einen Führerschein Klasse B für Pkw vorlegen können. Die Teilnahme ist nicht auf Kunden des Veranstalters beschränkt und nicht vom Erwerb einer Ware oder Dienstleistung abhängig. Sollte ein Teilnehmer in seiner Geschäftsfähigkeit eingeschränkt sein, bedarf es der Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters. Nicht teilnahmeberechtigt an der Rennsimulator Aktion sind alle an der Konzeption und Umsetzung beteiligten Personen und Mitarbeiter des Veranstalters MAC und des Mediapartners Motor Presse Stuttgart GmbH & Co. KG sowie ihre Familienmitglieder. Zudem behält sich der Veranstalter vor, nach eigenem Ermessen Personen von der Teilnahme auszuschließen, wenn berechtigte Gründe vorliegen.

Gewinn, Benachrichtigung

Folgende Gewinne werden vergeben:

Der Tagessieger mit der schnellsten Rundenzeit gewinnt jeweils eine MAC ULTIMATE DRIVER PANTS. Der Gesamtsieger im Rennsimulator mit der schnellsten Rundenzeit aller Aktionstermine gewinnt die Teilnahme an einem Perfektionstraining Nordschleife 2022.

Enthaltene Leistungen beim Perfektionstraining Nordschleife: Streckenmiete Nürburgring Nordschleife, Streckensicherung, DRK, Instruktoren-Betreuung, Reifenservice, Übernachtungen, Mittagessen, Abendessen, Getränke, Fahrzeug, Benzin

Die Ermittlung der Gewinner erfolgt im Rahmen einer Zeiterfassung im Rennsimulator. Die Gewinner der Rennsimulator Aktion werden zeitnah über den Gewinn informiert. Die Aushändigung des Gewinns erfolgt ausschließlich an den Gewinner. Ein Umtausch, eine Selbstabholung sowie eine Barauszahlung des Gewinns sind nicht möglich. Mit der Inanspruchnahme des Gewinns verbundene Zusatzkosten gehen zulasten der Gewinner. Für eine etwaige Versteuerung des Gewinns sind die Gewinner selbst verantwortlich. Meldet sich ein Gewinner nach zweifacher Aufforderung innerhalb einer Frist von 3 Wochen nicht, kann der Gewinn auf einen anderen Teilnehmer übertragen werden.

Beendigung des Gewinnspiels

Der Veranstalter behält sich ausdrücklich vor, die Rennsimulator Aktion aus wichtigem Grund ohne vorherige Ankündigung zu beenden. Dies gilt insbesondere für jegliche Gründe, die einen planmäßigen Ablauf der Rennsimulator Aktion stören oder verhindern würden.

Teilnahme auf eigene Gefahr

Die Teilnahme an der Rennsimulator Aktion einschließlich des Perfektionstrainings sowie die Wahrnehmung des Gewinns erfolgen auf eigenes Risiko. Die Führung von Fahrzeugen auf der Rennstrecke ist körperlich und geistig anspruchsvoll und setzt Gesundheit und Fitness voraus. Es ist Sache des Teilnehmers, sich ärztlich auf die Erfüllung der Voraussetzungen untersuchen zu lassen. Unmittelbar vor der Teilnahme am Perfektionstraining und der Wahrnehmung des Gewinns hat der Teilnehmer eine Haftungsverzichtserklärung mit folgendem Inhalt zu unterschreiben:

"Ich verzichte im Rahmen des rechtlich Möglichen auf jegliche Ansprüche gegen den Veranstalter, die Motor Presse Stuttgart GmbH & Co. KG, deren Geschäftsführer und Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen wegen Sach- und Personenschäden, die mir im Rahmen der gesamten Veranstaltung und der Selbstfahrten entstehen. Dieser Haftungsausschluss wirkt auch zugunsten Dritter, derer sich der Veranstalter bei der Durchführung vor Ort bedient, und gegenüber den Eigentümern oder sonstigen Berechtigten des Geländes, auf dem die jeweilige Fahraktion durchgeführt wird, einschließlich ihrer gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen. Von dem Haftungsausschluss ausgenommen sind Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung des in den vorstehenden Absätzen bezeichneten Personenkreises beruhen, und sonstige Schäden, die auf eine vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung des in den vorstehenden Absätzen bezeichneten Personenkreises zurückgehen. Ich erkenne diesen Haftungsausschluss ausdrücklich als verbindlich an."

Datenschutz

Für die Teilnahme an der Rennsimulator Aktion ist die Angabe von persönlichen Daten notwendig. Der Teilnehmer versichert, dass die von ihm gemachten Angaben zur Person, insbesondere Vor-, Nachname, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer wahrheitsgemäß und richtig sind. Der Veranstalter weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten des Teilnehmers ohne Einverständnis weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlassen werden. Eine Ausnahme stellen das für die Durchführung der Rennsimulator Aktion beauftragten Unternehmen dar, welche die Daten zum Zwecke der Durchführung der Rennsimulator Aktion erheben, speichern und nutzen müssen. Im Falle eines Gewinns, erklärt sich der Gewinner mit der Veröffentlichung seines Namens und Wohnorts in den vom Veranstalter genutzten Werbemedien einverstanden. Dies schließt die Bekanntgabe des Gewinners auf der Webseite der betreibenden Unternehmen und deren Social-Media-Plattformen mit ein. Der Teilnehmer kann seine erklärte Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf ist schriftlich/textförmig an folgende Kontaktdaten des Veranstalters (Verantwortlicher i. S. d. DSGVO) zu richten:

MAC Mode GmbH & Co. KGaA, Industriestr. 2, 93192 Wald / Roßbach, Deutschland

Nach Widerruf der Einwilligung werden die erhobenen und gespeicherten personenbezogenen Daten des Teilnehmers umgehend gelöscht.

Anwendbares Recht

Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit der Ermittlung des Gewinners sind an den Veranstalter zu richten. Für die Gewährung des Gewinns und für die Beantwortung von Fragen oder Beanstandungen dazu ist ausschließlich der Veranstalter verantwortlich. Das Perfektionstraining unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht berührt. Statt der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die dem in der unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck wirtschaftlich am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für den Fall des Vorliegens einer Regelungslücke in diesen Teilnahmebedingungen.