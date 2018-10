Mazda evolutioniert sein Kodo-Design. Das erste Modell, das den modifizierten Kodo 2.0-Look tragen wird, ist der neue Mazda 3. In Tokio 2017 stand eine erste Studie. Jetzt gibt es einen ersten Teaser für das Serienmodell.

Kai heißt Pionier, erläutert Mazda. Die Kompakt-Studie Kai von 2017 zeigte zum ersten Mal Design und Technik des neuen Mazda 3. Der kommt Ende 2018 unter anderem mit einem Selbstzünder-Benziner auf den Markt. Premiere feiert der neue Mazda 3 auf der L.A. Autoshow 2018. Und aussehen dürfte er ziemlich genau wie die Tokio-Studie – das zumindest legt ein jetzt veröffentlichtes Teaservideo nahe, das den neuen Mazda 3 teilweise zeigt.

Studie mit neuer Plattform und neuem Design

Auf Falten, Sicken und Charakterlinien verzichtet das Design fast komplett, setzt dafür auf einfache, gedrehte Flächen mit exakten Übergängen. Der neue Mazda 3 kommt auf einer neuen Skyactiv-Plattform und mit der nächsten Phase des 2010 vorgestellten Kodo-Designs. Die Studie steht bei 4,42 Meter Länge auf 20-Zoll-Rädern und einem sehr großzügigen Radstand von 2,75 Metern. Die Studie ist 1,86 Meter breit und mit 1,38 Metern nicht sehr hoch. Das Cockpit umschließt den Fahrer und die Insassen, sie sollen sich dadurch in das Auto integriert, aber nicht eingeengt fühlen.

Seit 2012 bestimmt Kodo das Design des japanischen Autobauers Mazda. Das erste Modell im Kodo-Look war seinerzeit der Mazda CX-5. Jetzt ist es Zeit für Kodo 2.0. Die modifizierte Designsprache soll mit dem Modellwechsel beim Mazda 3 in der Kompaktklasse starten. Auf der Tokyo Motor Show zeigen die Japaner eine erste Designstudie dazu.

Skyactiv-X und neue Plattform

Zudem gibt es die dazu passende Skyactive-Fahrzeugarchitektur zu sehen. Ebenfalls auf dem Messestand zu bewundern ist der neue, weltweit ersten Serien-Benzinmotor mit Kompressionszündung, der ebenfalls im kommenden Mazda 3 seinen ersten Serieneinsatz erleben soll. Der Start des komplett neukonzipierten Mazda 3 für Ende 2018 vorgesehen. Der Skyactiv-X verbrennt Benzin, hat Zündkerzen. Die sorgen jedoch in einigen Lastbereichen lediglich für einen Druckanstieg, so dass sich ein sehr mageres Gemisch selbst entzündet. Die Verdichtung von 16:1 liegt näher am Diesel als beim Benziner, das erhöht die Effizienz auf das Niveau eines echten Selbstzünders. Mazda nennt das Verfahren „Spark Controlled Compression Ignition“ (SCCI). Ein Prototyp mit 190 PS aus zwei Litern Hubraum überzeugte bei der ersten Probefahrt mit spontaner Gasannahme und guter Laufkultur.