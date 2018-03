Ansprüche auf tolle Rundenzeiten kann man nicht machen, wenn man in Konkurrenz zum Mercedes-AMG Project One und Aston Martin Valkyrie ist - sowohl vom Angebotszeitpunkt als auch vom Preis.



Wenn die Konkurrenz Autos baut, die straßenzugelassene Rennwagen sind, dann kann man sein eigenes Auto nicht in der selben Supersportwagen-Kategorie anbieten - zumindest von der Bezeichnung her.

Die nächste Generation Supersportwagen/Hypercars/whatever bewegt sich auf einem Performanceniveau, welches so manche Prototypen alt aussehen lässt. Da gegen zu setzen liegt außerhalb der finanziellen Möglichkeiten von McLaren. Schon der P1 war technisch verglichen mit seiner Konkurrenz ein Low-Budget Projekt. So konnte er beispielsweise als Einziger nicht regenerativ bremsen.



Bzgl. "wieder enttäuschen": Wann hat McLaren denn enttäuscht?