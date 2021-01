Leseraktion mit dem neuen Fiat Tipo Das besondere Probetraining

Ein neues Auto in Ruhe testen, mit Informationen versorgt werden und das alles in einem exklusiven Rahmen. Dieses Erlebnis wird bei unserem Leser-Testdrive mit den neuen Fiat Tipo Modellen Kombi und Cross wahr. Fiat und AUTOStraßenverkehr laden drei Leser*innen plus Begleitung ein, den neuen Fiat Tipo am 05./06. März ausführlich zu erleben – selbstverständlich Corona-konform und kostenfrei! Während am Anreisetag ein entspanntes Kennenlernen geplant ist, steht am zweiten Tag das Tipo-Erlebnis im Mittelpunkt – im Rahmen von Produktinformationen, Ausflugsfahrten und ausführlichen individuellen Testmöglichkeiten. Bewerben Sie sich bis zum 21. Februar und teilen Sie uns mit, welche Anforderungen Ihr Tipo erfüllen muss – und warum gerade Sie beim Leser-Testdrive dabei sein sollten.