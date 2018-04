Das Rätsel um Mercedes-Kompaktmodell Nummer Acht ist gelüftet: Auf der Peking Auto Show 2018 wurde die Langversion der A-Klasse Limousine vorgestellt. Neben der Verlängerung gibt es auch eine exklusive Lackfarbe für chinesische Kunden. Wir haben direkt vor Ort in Peking die Sitzprobe in der Stufenheck-Limousine gemacht.

Nun endlich versiegt das Brodeln in der Gerüchteküche. Das letzte Mercedes-Kompaktmodell des Modelljahres 2018/2019 ist eine gestreckte Version der A-Klasse Limousine für den chinesischen Markt. Die 4,60 Meter lange Stufenheck-Version mit dem um sechs Zentimeter verlängerten Radstand wird bei Beijing Benz Automotive produziert, wo auch die kurze und lange C-Klasse Limousine, GLA, GLC und die lange E-Klasse Limousine vom Band laufen. Die Markteinführung in China plant der Hersteller in der zweiten Jahreshälfte 2018. Dann soll auch das EU-Modell kommen.

MBUX wird zum Sprachtalent

Foto: Mercedes Nicht für Europa: Die exklsuive Lackierung "Rosé Gold" bietet Mercedes nur in China an.

Der neuste Spross der A-Klasse-Familie hat fleißig Vokabeln gelernt. Die Sprachsteuerung des Infotainment-Systems MBUX beherrscht jetzt auch verschiedene chinesische Dialekte, darunter Sichuan und Kantonesisch. Ansonsten bleibt es beim bereits bekannten A-Klasse-Cockpit mit freistehendem Widescreen-Display und den obligatorischen Lüftungsdüsen in Turbinenoptik. Knackpunkt der A-Klasse L Limousine ist logischerweise das Raumangebot. So sollen sich die Fond-Passagiere über deutlich mehr Kniefreiheit freuen dürfen. Wer dagegen vorne links Platz nimmt, befehligt zur Einführung einen 1,33-Liter-Vierzylinder mit wahlweise 135 oder 163 PS. Ein 190 PS starkes Zweiliter-Aggregat mit variabler Ventilsteuerung soll folgen. Immer an Bord: das 7G-DCT Doppelkupplungsgetriebe. Eine Möglichkeit, das chinesische Modell auf den ersten Blick zu erkennen, ist die exklusive Lackierung in Rosé Gold, die nur im Reich der Mitte angeboten wird.

Stufenheck mit Coupé-Einschlag

Die Europa-Version der Mercedes A-Klasse Limousine wurde bereits vor Monaten von unser Erlkönig-Jäger bei Testfahrten abgeschossen. Gleich auf den ersten Blick ist zu erkennen, die Limousine wird nicht als gradlinige typischen Stufenheck-Limo an den Start gehen, sondern kommt als Viertürer mit einer leichten Coupé-Form daher. Einen ersten Ausblick auf das Design hatte Mercedes bereits Anfang 2017 auf der Messe in Shanghai mit der Studie „Concept A Sedan“ gegeben. Dieses Show-Car nahm nicht nur das künftige Design der A-Klasse vorweg, sondern präsentierte sich in eben mit dieser coupéhaften Linienführung.

Foto: Daimler AG Die Studie Mercedes A-Klasse Sedan von der Shanghai Auto Show zeigt sich mit einer coupéhaften Dachlinie und einem runden und knackigen Heckabschluss.

Bei den Erlkönigen gibt es im Vergleich zum Shanghai-Show-Car nur marginale Veränderungen. Die A-Säule bleibt wie schon beim Steilheck recht breit. Das Kofferraumabteil fällt nicht ganz so dynamisch aus, auch fehlt der prägnante Heckbürzel der Studie sowie der recht knackige Abschluss der Schürze. Hier bleibt es zwar bei dem schmalen Kofferraumausschnitt und den ebenso schmalen Rückleuchten, allerdings fällt der hintere Abschluss in der Serie deutlich weniger progressiv aus. Was bleibt: Der auf der Türbrüstung angebrachte Außenspiegel, die deutlichen Sicken in der Seitenansicht sowie das lange Panoramadach.

Sitzprobe Mercedes A 200 lang (chinesische Version)

Zack, ist sie von einer dicken Menschentraube umringt: Die Langversion der Mercedes A-Klasse interessiert die Menschen in China immens. Der Kompaktwagen ist als Limousine ausgeführt – eine Karosserieform, die hier auch jungen Leuten gut gefällt.

Foto: Gregor Hebermehl Auch über eine Stunde nach der Präsentation war ein Platz im Innenraum der neuen A-Klasse-Limousine noch heiß begehrt.

Das MBUX-Cockpit ist auch bei der A-Klasse-Limousine eben die neue A-Klasse: Alles ist ergonomisch angeordnet und das Lenkrad fasst sich gut an. Platz gibt es für die Beine genug, nur wenn hinten jemand sitzt, der das „lang“ im Modellnamen in Richtung Chauffeurslimousine interpretiert, hat es der Vordermann recht eng. Die Sitze sitzen sich unspektakulär reisetauglich. Auch die Köpfe von großen Insassen passen noch unters Dach, aber nur knapp. Dies gilt für vorne und hinten, wobei das Ausstellungsfahrzeug mit einem Schiebedach ausgerüstet ist.

Foto: Bettina Mayer "Platz gibt es für die Beine genug, nur wenn hinten jemand sitzt, der das „lang“ im Modellnamen in Richtung Chauffeurslimousine interpretiert, hat es der Vordermann recht eng.", so Redakteur Gregor Hebermehl bei der Premiere der langen A-Klasse in Peking.

Im Fond ist die größte Überraschung, dass die Sitze mindestens genauso gut ausgeformt sind wie vorne – in der zweiten Reihe lässt es sich entspannt reisen. Aussteigen und nochmal einen Blick auf das Heck werfen: Die A-Klasse als Limousine ist optisch überraschend gut gelungen, dürfte manch einem vielleicht deutlich besser gefallen als ein CLA.