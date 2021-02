Mercedes-Benz S 600 V12 von Michael Jordan erneut zum Verkauf

Der Mercedes-Benz S600 aus dem Jahr 1996 mit einem ganz speziellen Vorbesitzer: His Airness Michael Jordan. Die Namen des einstigen Superstars der NBA und berühmtesten Sportlers der Welt und der seiner heutigen Ex-Frau Juanita (heute Vanoy) sind in schwarzen Lettern auf dem Zulassungsschein des Viersitzers zu lesen.

Beverly Hills Car Club Die Namen von Michael und seiner damaligen Frau Juanita sind klar und deutlich zu lesen.

Der in Metallic Navy Deep Blue lackierte S600 mit der Fahrgestellnummer WDBGA76E7TA299670 verfügt über einen 6,0 Liter großen V12-Benzinmotor mit 394 PS und 569 Newtonmeter Drehmoment. In der Ebay-Beschreibung steht zwar S600 Lorinser, doch ist abgesehen von den Felgen offensichtlich nichts weiter von dem Tuner am Fahrzeug verändert worden. Gefahren wurden mit dem Sportwagen bislang 252.803 Kilometer.

Beverly Hills Car Club Umgerechnet 252.803 Kilometer hat dieser S600 zurückgelegt.

Das graue Interieur schaut wie das Exterieur sehr gepflegt aus. Über den Köpfen von Fahrer und Beifahrer ist ein Schiebedach auszumachen. Ob im Fond oft gesessen wurde, ist nicht bekannt. Selbst der Kofferraum sieht aus wie nie benutzt. Ein Reserverad ist immer noch vor Ort. Allerdings hat Air Jordan den Wagen zum letzten Mal im Jahr 2011 in der Inspektion gehabt. Erste Risse und Korrosion sind bereits zu sehen.

Der Startpreis betrug 23 US-Dollar

Sein Verkäufer schwärmt von einer ganz speziellen Sache: "Das coolste Ding an dem Auto passiert, wenn du das Autotelefon anschaltest. Dann erscheint Jordans Name in der Anzeige."

Beverly Hills Car Club Wenn das Telefon aktiviert wird, erscheint Jordans Name im Display.

Die insgesamt zehn Tag andauernde Auktion begann am 13. August mit einem Startpreis von 23.00 US-Dollar und endete bei 202.000 US-Dollar. Da der Gewinner der Auktion das Geld jedoch nicht rechtzeitig beschaffen konnte, ist er erneut zu haben. Dieses Mal bei "bring a trailer." Die Auktion endet am 18.2.2021. Aktuell steht das höchste Gebot bei 6.000 US-Dollar (Stand 15.02.2021).

Umfrage 37852 Mal abgestimmt Würden Sie einen höheren Preis bezahlen, weil es einen prominenten Vorbesitzer gab? Na klar. Die Historie eines Autos ist besonders wichtig und alles Andere nebensächlich. Niemals. Allein der technische und optische Zustand sowie die Ausstattung zählen. mehr lesen

Fazit

1,2,3 – seins. Für über 202.000 US-Dollar ist der Mercedes S600 verkauft worden. Allerdings konnte der Gewinner der Auktion das Geld nicht rechtzeitig beschaffen. Jetzt ist das Fahrzeug erneut bei einer Auktion erhältlich.