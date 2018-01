Mercedes-AMG führt in der E-Klasse ein neues Sportmodell ein. Hinter dem Kürzel AMG 53 steckt ein mehrfach aufgeladener Dreiliter-Reihensechszylinder, der es in Coupé und Cabrio auf 435 PS bringt.

Herzstück der neuen Mercedes-AMG-Modelle ist ein neuer, elektrifizierter 3,0-Liter-Motor mit doppelter Aufladung durch einen Abgasturbolader und einen elektrischen Zusatzverdichter. Der Reihensechszylinder leistet 435 PS und stellt ein maximales Drehmoment von 520 Nm zur Verfügung. Zusätzlich stellt ein Startergenerator, der auch das 48-Volt-Bordnetz speist, kurzzeitig 16 kW Leistung sowie 250 Nm Drehmoment bereit.

Foto: Mercedes

Gekoppelt ist der neue Antriebsstrang an ein Neungang-Automatikgetriebe sowie einen vollvariablen Allradantrieb AMG Performance 4MATIC+ und eine Luftfederung mit Adaptivdämpfern und Niveauregulierung. Damit soll das E-Klasse Coupé in 4,4 Sekunden von Null auf 100 km/h spurten sowie eine abgeregelte Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h erreichen. Das Cabrio ist gleich schnell, büßt aber im Spurt eine Zehntelsekunde ein. Der Normverbrauch im Coupé wird mit 8,4 Liter angegeben, im Cabrio mit 8,5 Liter. Mit einem optionalen AMG Driver's Package wird das Topspeedlevel auf 270 km/h angehoben. Zur Abgasreinigung setzt Mercedes auf einen Partikelfilter.

Die Verbundbremsanlage der 53er-Modelle setzt auf Vierkolben-Festsättel und 370er Scheiben vorn sowie 360er Scheiben und Einkolben-Faustsättel hinten.

Eigenständige Optik für die AMG 53-Modelle

Foto: Mercedes Auch das E-Klasse Cabrio ist als E53 erhältlich.

Optische Erkennungszeichen der neuen 53er-Modelle sind der Kühlergrill in Twin-Blade-Optik, eine Frontschürze mit A-Wing-Design, spezielle Seitenschwellerverkleidungen eine Heckschürze mit Diffusoreinsatz sowie runde Abgas-Doppelendrohrblenden in Hochglanzchrom. Die Abrisskante auf dem Kofferraumdeckel ist in Wagenfarbe lackiert, optional aber auch in Carbon erhältlich.

Im Interieur erwarten die Piloten serienmäßig ein neues AMG-Performance-Lenkrad, Sportsitze, rote Sicherheitsgurte, Zierelemente in Carbon oder Glasfaser silber matt sowie ein AMG-spezifisches Bordmenü und Sitzbezüge in Ledernachbildung.

Preise und einen Marktstarttermin für die neuen AMG-Modelle von E-Klasse Cabrio und Coupé nannte Mercedes noch nicht.