Intelligente Vernetzungslösungen werden auch bei Reisemobilen immer gefragter. Was in naher Zukunft bereits darstellbar ist, zeigt Mercedes auf dem Caravan Salon in Düsseldorf mit dem Concept Marco Polo auf Basis der Mercedes V-Klasse.

Durch das Auto krabbeln um Schalter oder Hebel suchen – das könnte künftig ein Kapitel in der Reisemobil-Historie füllen, denn auch mobile Ferienhäuser werden smart. Zumindest ist das der Ansatz, den Mercedes mit dem Concept Marco Polo auf dem Caravan Salon in Düsseldorf verfolgt.

Zentrales Schnittstellenmodul

Foto: Daimler Diverse Funktionen können per App oder Sparche gesteuert werden.

Als Basis für die Vernetzung dient dabei das neu entwickelte Schnittstellenmodul „Mercedes-Benz Advanced Control“ (MBAC), das im neuen Sprinter bereits ab 2019 erhältlich sein wird und auch in Freizeitfahrzeugen eingesetzt werden kann. MBAC dient dabei grundsätzlich der Kommunikation zwischen dem Basisfahrzeug und der Bordtechnik beispielsweise eines Aufbauherstellers. Damit lassen sich dann unter anderem alle Einstellungen oder Füllstände zentral auf dem Fahrzeugdisplay, oder über eine spezielle App auch auf dem Smartphone anzeigen. Diese zentrale Schnittstelle erlaubt aber auch diverse Einstellungen vorzunehmen. Mit einer Wischbewegung auf dem Smartphone lassen sich so beispielsweise die Sitzbänke zum Bett umlegen oder das Aufstelldach öffnen. Einstellen lassen sich auch sämtliche Beleuchtungen oder die Leistung des Kühlfachs. In die Arbeitsfläche ist zudem ein induktives Ladefeld für mobile Endgeräte integriert. Auch eine Steuerung per Sprachbefehl ist möglich. Hier genügt als Zauberwort das Codewort „Hey, Mercedes“ und das Reisemobil hört aufs Wort.

Mercedes Concept Sprinter F-CELL Wohnmobil mit Brennstoffzelle

Zu den weiteren Features des Concept Marco Polo gehören eine Luftfederung, die das Reisemobil ganz automatisch nivelliert, eine elektrochromatische Fensterverdunkelung sowie zahlreiche Solarmodule auf dem Aufstelldach, die bis zu 400 Watt Leistung generieren können. Auch diese Funktionen lassen sich per App oder Sprache steuern.