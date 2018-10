Der Mitsubishi L200 zählt weltweit zu den erfolgreichsten Midsize-Pickups und ist inzwischen ein echter Klassiker im Programm der Japaner. 1973 erschien die erste Version. Mit dem Wechsel zur L200-Generation 2 (1991) startete im Jahr 1993 auch der Verkauf in Deutschland. Stets bemühte sich der L200, etwas komfortabler und eleganter aufzutreten als die rauhbeinige Konkurrenz. Und mit dem Super Select-Allradantrieb, ein Permanent-4x4 mit abschaltbarem Vorderradantrieb und Geländeuntersetzung, hat der Mitsubishi L200 bis heute eine technische Alleinstellung auf dem Markt.

Neuer Mitsubishi L200 2019

Die fünfte Generation des Mitsubishi L200 wurde 2014 enthüllt und 2015 in Europa auf den Markt gebracht. Das gibt auch die Marschrichtung für das neue Modell vor, welches am 9. November 2018 Weltpremiere feiert. Mitsubishi spricht zwar in einer Vorabinformation von der 6. Generation. Doch Erlkönigfotos getarnter Fahrzeuge legen nahe, dass die Karosserie-Grundstruktur mit der charakteristischen geschwungenen Kabinenform zur Ladefläche hin erhalten bleibt. Es handelt sich daher eher um ein sehr umfangreiches Facelift, was auch dem üblichen Vierjahres-Zyklus im Pickup-Segment entspricht.

Foto: Arturo Rivas Der Mitsubishi L200 genießt mit seinem komplexen Super-Select-Allradantrieb eine Sonderstellung im Markt.

Das erste schüchterne Teaserfoto, bei dem lediglich die Scheinwerfer aus einer Photoshop-Staubwolke lugen, lässt aber erkennen, wo die Reise hingeht. Designtechnisch hat vor allem der Mitsubishi Pajero Sport die Linie vorgegeben. Das ist ohnehin naheliegend, denn das große SUV Pajero Sport basiert im wesentlichen auf der Technik des L200 und wird wie dieser in Thailand gebaut. Der Pajero Sport wird in erster Linie in Asien und Australien angeboten.

Neue Assistenzsysteme

Neben dem umfangreichen Facelift ist auch eine groß angelegte Renovierung des Innenraums angesagt. Auch hier dürfte der Pajero Sport die aktuellen Akzente bei der Armaturengestaltung, Lenkrad und Sitzen vorgeben. Das Multimediasystem wird aufgewertet, dazu sind neue Sicherheitsassistenzsysteme bis hin zum City-Notbremsassistent und zum abstandsgeregelten Tempomat zu erwarten. Gerade in dieser Hinsicht ist der aktuelle L200 etwas hinter der Zeit.

Ein Update muss es auch für die Motoren geben, die auch bei den leichten Nutzfahrzeugen künftig strengeren Grenzwerten unterworfen sind. Hier erwarten wir eine Überarbeitung des aktuellen 2,4-Liter-Aggregats, das bislang in zwei Leistungsstufen (154 und 181 PS) angeboten wird. Wie bereits bei der Einführung des aktuellen L200 wird im November Bangkok in Thailand als Premierenort gewählt. Thailand beheimatet nicht nur das L200-Werk, es ist auch weltweit der wichtigste Absatzmarkt für den dort als Rechtslenker angebotenen Pickup. Die ersten linksgelenkten Europa-Modelle sind dann im Sommer 2019 zu erwarten.